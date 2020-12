Slachtoffer (23) aanrijding Nieuwe Kadijk overleden aan verwondingen

BREDA - Het slachtoffer dat op 29 november zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Nieuwe Kadijk is aan haar verwondingen overleden. Dat heeft de politie vandaag bekend gemaakt.

Het ongeval vond zondag 29 november rond 16.15 uur plaats. Ter hoogte van de bussluis werden twee fietsers aangereden door een auto.

De bestuurder van de auto, een 28-jarige man uit Breda, is aangehouden voor het rijden onder invloed en zijn betrokkenheid bij een ernstige aanrijding. Twee vrouwen op de fiets raakten gewond. Eén van de vrouwen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Vandaag maakt de politie bekend dat het slachtoffer, een 23-jarige vrouw uit Breda, in een ziekenhuis in Rotterdam aan haar verwondingen overleden.