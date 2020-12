Politie rijdt inbreker (51) klem op het IJsselplein na melding van alerte buurtbewoners

BREDA - Een oplettende buurtbewoner heeft er dinsdagavond voor gezorgd dat een 51-jarige inbreker kon worden aangehouden. De 51-jarige man had ingebroken in een woning in Ruitersbos.

Een oplettende buurtbewoner zag rond 19.30 uur een persoon in een woning in de Haydnlaan. Dat verbaasde hem, want hij vermoedde dat de bewoners niet thuis waren. Hij besloot daarom de bewoners te bellen.

Zijn vermoeden bleek juist, want de persoon in de woning was een inbreker. De bewoners waren in de buurt en haastten zich naar huis. Samen met de alerte buurtbewoner omsingelden de eigenaren hun woning. Niet veel later kwam de inbreker naar buiten. Hij liep direct naar zijn auto. Ondanks de pogingen om hem tegen de houden, lukte het de inbreker om met hoge snelheid weg te rijden.