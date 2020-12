Bredase scholen staan stil bij Paarse Vrijdag

BREDA - Wie vandaag over de Grote Markt liep, zag dat aan het stadhuis de regenboogvlag wappert. Dat is omdat het Paarse Vrijdag is. Op die dag dragen mensen paarse kleding en wapperen zij de regenboogvlag om solidariteit op tenen met de LHBTI gemeenschap. Ook op middelbare scholen wappert vandaag de vlag en wordt in de lessen aandacht besteedt aan het onderwerp. Goed nieuws, vindt onder andere D66. Al zou de partij graag zien dat er meer ervaringsdeskundigen worden ingezet bij de lessen.

Op bijna alle scholen op het voorgezet onderwijs, mbo en hbo in Breda wappert vandaag de regenboogvlag. En daar is wethouder Miriam Haagh blij mee. Zelf bezocht zij vandaag het Mencia om in gesprek te gaan met leerlingen over Paarse Vrijdag. “Zij vertelden dat ze niet alleen vandaag maar het hele jaar aandacht te vragen voor het onderwerp. Daarom hangt de vlag hier voortaan niet meer alleen op Paarse Vrijdag, maar het hele jaar door! Trots op die betrokkenheid, laat het de jeugd vertellen.”

Ook op het OLV werd stilgestaan bij Paarse Vrijdag. “Het past in de wijze waarop we op het OLV met elkaar omgaan; respect voor iedereen onafhankelijk van afkomst, geloof, politieke voorkeur en seksuele geaardheid. Om deze reden heeft het OLV vanaf vandaag een genderneutraal toiletblok”, laat de school weten.

Ervaring

De lokale politiek is blij met de aandacht voor het onderwerp. Wel hebben D66, GroenLinks, PvdA en VVD het college vragen gesteld over de inhoud van het lespakket over LHBTI. Zo zou de partij graag weten in hoeverre ervaringsdeskundigen een plek hebben binnen het lespakket. “Een paar honderd vrijwilligers geven in Nederland voorlichting over seksuele diversiteit via het COC. Deze vrijwilligers zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Voor veel scholieren betekent de voorlichting hun eerste contact met mensen die niet heteroseksueel zijn”, legt Bart Lauwen uit. “We hebben vernomen dat jongeren na een voorlichting van een ervaringsdeskundige sneller contact opnemen met organisaties zoals het COC Breda-Tilburg om verder door te vragen.”



Wesley van der Linde