Rustig kerstboodschappen doen? Het kan vannacht en morgennacht nog bij Jumbo Foodmarkt

BREDA - Veel supermarkten kiezen ervoor om de dagen voor kerst langer open te zijn. Maar de Jumbo Foodmarkt gaat nog een stapje verder. De Foodmarkt opent zijn deuren namelijk 24 uur per dag. Afgelopen nacht was de eerste keer dat Bredanaars midden in de nacht hun boodschappen konden doen in de zaak. En ook vannacht en morgennacht kunnen mensen die extra rustig hun kerstinkopen willen doen bij de Foodmarkt terecht.

Nog maar drie nachten slapen en dan is het eerste kerstdag. Niet verwonderlijk dus dat veel Bredanaars inmiddels druk bezig zijn met het inslaan van de kerstboodschappen. Om al die mensen de mogelijkheid te geven om dat op een rustige en verantwoorde manier te doen, verruimen veel supermarkten hun openingstijden. Maar de Jumbo Foodmarkt is daarbij uniek in Breda: Die is namelijk 24 uur per dag open.

Afgelopen nacht konden Bredanaars voor de eerste keer de gehele nacht bij de Jumbo Foodmarkt terecht om hun boodschappen te doen. En ook vannacht en morgennacht kunnen mensen die hun kerstinkopen op een extra rustige manier willen doen nog bij de supermarkt terecht. Pas op kerstavond sluit de winkel weer de deuren. Tijdens kerst is de supermarkt ‘s nachts ‘gewoon’ dicht.