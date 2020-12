Amphia staakt niet alle planbare zorg: ‘Wanneer je niks van ons hoort, gaat je afspraak gewoon door’

BREDA - Minister Van Ark zorgde dinsdag voor flink wat verwarring toen ze ineen persbericht meldde dat alle Nederlandse ziekenhuizen de planbare zorg zouden staken. Daarmee werden echter alleen planbare operaties bedoeld, laat Amphia in een reactie op het persbericht weten. Het ziekenhuis roept mensen op om niet te bellen met vragen over afspraken. “Als u niets van het ziekenhuis hoort, gaat uw afspraak gewoon door. “

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) neemt forse maatregelen om de acute en kritiek planbare zorg de komende weken te kunnen waarborgen. Zo wordt de IC voorbereid op een verdere opschaling naar 1450 bedden. Worden patiënten weer naar Duitsland verplaatst. En wordt alle niet kritieke planbare reguliere zorg gestaakt.

Dat laatste punt zorgde gisteren voor veel verwarring. Daarom heeft Amphia gereageerd om patiënten die een afspraak hebben staan meer duidelijkheid te bieden. “Per patiënt bekijkt de medisch specialist zorgvuldig of een operatie kan worden uitgesteld”, laat het ziekenhuis weten. “Patiënten die dit betreft, worden hierover persoonlijk door ons geïnformeerd. Als u niets van het ziekenhuis hoort, gaat uw afspraak gewoon door.”

Maatregelen

De maatregelen die gisteren zijn aangekondigd zijn nodig omdat de druk op de zorg enorm oploopt door het stijgend aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmetting onder personeel met een hoog ziekteverzuim. Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn. Dit terwijl de piek in de ziekenhuizen pas in januari wordt verwacht.