Auto belandt in het water na botsing in de Hoge Vucht

BREDA - Bij een botsing is vanmiddag een auto in het water belandt in de Hoge Vucht. Dat gebeurde bij de Brusselstraat. Eén persoon raakte gewond.

Twee auto’s zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de Brusselstraat in Breda. Door de klap belandde één van de auto’s in het water langs de weg.

De bestuurder van de auto die in het water belandde raakte bij het ongeval gewond. De persoon is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto zal moeten worden getakeld door een berger. Ook de andere auto die betrokken was bij het ongeval heeft flinke schade.

De kruising is afgezet.