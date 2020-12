Stolwerk Sloopwerken B.V. maakt per 1 januari doorstart als onderdeel van M. Heezen

BREDA - Eind november werd A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. failliet verklaard. Zo leek er na ruim 66 jaar een einde te komen aan het bestaan van het bekende Bredase bedrijf, maar niets is minder waar. M. Heezen B.V. neemt het bedrijf van Thierry Stolwerk, die als derde generatie aan het bewind stond, onder hun hoede.

Met Thierry Stolwerk aan het roer was het bedrijf alweer toe aan de derde generatie van de familie Stolwerk. Thierry nam zo’n vijf jaar gelden op zijn 21e het stokje over van zijn vader die relatief jong overleed. Helaas leek er nu dus een einde te koemn aan zijn heerschappij bij het bedrijf. Zowel de slooptak als de transporttak van het bedrijf werden in de laatste week van november failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een einde van een tijdperk, nadat 67 jaar lang het bedrijf een begrip was binnen Breda.

Dat wilde M. Heezen niet laten gebeuren. Met ingang van 1 januari 2012 zetten de Heezen bedrijven A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. doorzetten onder de naam Stolwerk Sloopwerken en Asbestsanering B.V. Het bedrijf blijft opereren als een zelfstandige werkmaatschappij vanuit haar nieuwe locatie aan de Meidoornlaan in Oosterhout. “We zijn verheugd dat we A.C. Stolwerk Sloopwerken B.V. onder onze hoede kunnen nemen en onze dienstverlening kunnen uitbreiden”, aldus M. Heezen op LinkedIn.