Stefan fietst 1500 kilometer om poppodia te steunen en komt morgen aan bij de Mezz

BREDA - Alle Nederlandse poppodia hebben de deuren inmiddels al weer enkele weken gedwongen gesloten. En dat gaat Stefan School, programmeur van het Udense poppodium De Pul aan het hart. Daarom is hij een crowdfundingsactie begonnen voor aandacht voor livemuziek en om geld op te halen voor stichting No Guts No Glory. En om daar aandacht voor te krijgen, fietste hij afgelopen dagen langs alle zestig Nederlandse poppodia: Een rit van maar liefst 1500 kilometer.

Stefan is nu bezig aan de een na laatste etappe van zijn dit. Morgen bezoekt hij de Mezz in Breda, en reist daarna verder naar Tilburg, Den Bosch, Oss en Uden. Met zijn laatste rit van 124 kilometer maakt Stefan dan een reis van 1500 kilometer compleet.

Met zijn bijzondere fietstocht dwars door Nederland, die de naam Close Connection heet, heeft Stefan al veel aandacht weten te krijgen voor zijn crowdfundingsactie. Daarmee haalde hij al meer dan 7000 euro op voor Stichting No Guts No Glory. Die stichting maakt bijzondere belevenissen en wensen mogelijk voor mensen met kanker en hun mantelzorgers. De stichting gelooft daarbij in de kracht van muziek, en veel activiteiten hebben dus een muzikaal karakter. Zo organiseerden zij afgelopen zomer nog Jankfest, waarbij ongeneeslijk zieke Sharon Theuws haar eigen festival kreeg.

Foto’s

Bij alle 60 poppodia waar Stefan langs gaat, maakt hij een foto van zichzelf voor de dichte deuren. Deze worden na afloop van de tocht grafisch opgemaakt tot een artistieke poster en wordt gepresenteerd tijdens de online versie van Eurosonic Noorderslag 2021. Alle opbrengsten van de verkoop komen ook ten goede aan de stichting.

Doneren kan via deze site.