Verdubbeling van cybercrime in Noord-Brabant door tweede lockdown

BREDA - Sinds de tweede lockdown vindt er meer cybercrime plaats in Noord-Brabant. Van september tot en met november is het aantal zelfs meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de invloed van de lockdowns op criminaliteit, op basis van politiecijfers.

In het najaar van dit jaar registreerde de Brabantse politie 389 digitale misdaden waar phishing, helpdeskfraude en vriend-in-noodfraude voorbeelden van zijn. In 2019 ging het in dezelfde periode nog om 154 meldingen. Van januari tot en met november 2020 kregen 5 op de 10.000 Brabanders te maken met cybercrime. Op landelijk niveau waren er 5,6 meldingen per 10.000 Nederlanders. Ondanks de flinke toename in het aantal meldingen, komen er in Noord-Brabant dus relatief weinig meldingen binnen ten opzichte van elders in Nederland.

Mede door de coronamaatregelen lijkt criminaliteit tijdens de tweede golf te verschuiven naar online. In 16 van de 62 Brabantse gemeenten kreeg de politie zelfs vaker meldingen van cybercrime dan van inbraken. Dit geldt onder meer voor de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Goirle.

Breda

In Breda zijn er tussen januari en november 2020 in totaal 4,0 cybercrimes per 100.000 inwoners geregistreerd. In de gemeente Breda vinden er meer inbraken plaats dan cybercriminaliteit. Maar het aantal inbraken nam de afgelopen tijd, mede door het coronavirus, af.