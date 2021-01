Grote brand in pand aan het Korenpad

PRINSENBEEK - Een gebouw aan het Korenpad staat in brand. De machinekamer van dit zwembad heeft vlam gevat. De brandweer is met veel mankracht.

Een gebouw aan het Korenpad in Prinsenbeek staat momenteel in brand. In het gebouw zit een zwembad en klaarblijkelijk heeft de machinekamer in het pand vlam gevat. De brandweer is met veel mensen uitgerukt, maar krijgt de brand nog niet onder controle. Inmiddels komen de vlammen ook uit het dak van het pand.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.



PERRYROOVERSFOTOGRAFIE