Lasergamen bij de Koepel is een succes: Activiteit verlengt tot en met 17 januari

BREDA - De Koepel was tijdens de kerstvakantie het toneel voor activiteiten van WinterChills voor Bredase jongeren. Zo konden kinderen er gratis schaatsen en lasergamen. Vanwege het succes is het gratis lasergamen verlengd. Bredase jongeren kunnen er nog tot en met 17 januari terecht.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar werden tijdens de kerstvakantie met WinterChills verschillende on- en offline activiteiten georganiseerd in de stad. Onderdeel daarvan was lasergamen op de buitenplaats van de koepelgevangenis. Dit bleek zo’n succes dat deze activiteit verlengd is. Nog tot en met 17 januari kunnen jonge Bredanaars gratis de strijd aan gaan.

Lasergamen

Eigenlijk zou het stadskantoor het toneel zijn voor het lasergamen voor Bredase jongeren. Maar daar moest het lasergameveld worden afgebroken. Vanwege de lockdown was een dergelijke activiteit binnen niet meer mogelijk. Hetzelfde gold voor de schaatsbaan in de Koepel. Overdekt schaatsen is niet toegestaan, waardoor het even leek alsof het IJspaleis volledig voorbij zou gaan dit jaar. Maar dankzij snel schakelen van de organisatie kwam er een oplossing: beide activiteiten werden verplaatst naar het buitenterrein van de Koepel. Daardoor konden jongeren afgelopen vakantie tóch lasergamen en schaatsen.

De gemeente vindt het belangrijk om in deze tijd, die zwaar is voor jongeren, activiteiten te organiseren. “Er is veel verveling en eenzaamheid. Daarom organiseren we deze activiteiten voor hen. We proberen te kijken naar wat nog wél kan in deze lastige tijd.” Bij het organiseren van de activiteiten is dan ook goed gelet op veiligheid. De activiteiten zijn volledig coronaproof georganiseerd en voldoen aan de geldende richtlijnen. Om die reden worden de activiteiten bijvoorbeeld buiten georganiseerd. Ook is er geen enkele vorm van afgifte van horeca.

Deelnemers kunnen zich via www.bredalasergame.nl aanmelden.