Ministerie van onderwijs probeert stokje te steken voor verkoudheidsbeleid INOS

BREDA - INOS maakte gisteren bekend dat kinderen met verkoudheidsklachten (voorlopig) niet meer welkom zijn op de noodopvang van hun scholen. Vandaag steekt het ministerie van Onderwijs hier echter een stokje voor. ‘’Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang’’, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

‘’Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang’’, laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie aan de NOS. De opmerking is een reactie op het verkoudheidsbeleid in Breda dat gisteren bekend werd gemaakt door INOS.

INOS, de overkoepelende onderwijsorganisatie in Breda waar 28 scholen onder vallen, maakt zich zorgen over het huidige beleid vanwege de Britse variant van corona. Die variant zorgt voor een grote besmettelijkheid onder andere leeftijdsgroepen. Zo zijn bij een school in Rotterdam in korte tijd meerdere mensen besmet geraakt. “Ondanks de verontrustende signalen in de media heeft noch de overheid, noch het RIVM besloten om de bestaande maatregelen aan te scherpen”, stelt INOS in een verklaring. “Onze ouders en medewerkers maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Daarom heeft INOS besloten om aanvullend op de huidige maatregelen voorlopig ook de leerlingen die verkouden zijn, niet toe te laten tot de noodopvang op school.’’ Zo lieten ze gisteren nog weten.

Ministerie van Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs steekt een stokje voor de plannen van INOS. “We kennen nog niet alle details van deze specifieke situatie, maar de richtlijn van het RIVM is helder”, laat een woordvoerder van het ministerie weten aan de NOS. “Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven.”

Tweede reactie INOS

INOS lijkt overigens niet onder de indruk van het bericht van het ministerie. Op hun website laten ze namelijk weten vast te houden aan het beleid dat zij gisteren opgesteld hebben. In ieder geval tot de persconferentie van aanstaande dinsdag.

‘’Wij snappen de zorgen en zijn ervan overtuigd dat dit voor nu het beste is voor de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders. Bovendien kunnen we zo het onderwijs aan onze leerlingen het langst volhouden’’, zo klinkt het.