Veel politie op de been bij Asterdplas: vrijheidswandeling zorgde voor teveel mensen

BREDA - De politie heeft zondagmiddag twee personen aangehouden bij de Asterdplas voor opruiing. Een groep van ongeveer 100 personen liep daar een vrijheidswandeling. Zij hielden zich niet aan de coronamaatregelen.

Meerdere politie-eenheden zijn vanmiddag op de been bij de Asterdplas. Er zou daar een wandelbijeenkomst zijn waar veel mensen, ongeveer 100, op af kwamen. Vanwege de coronamaatregelen is dit niet toegestaan. Daarom greep de politie in.

Agenten hebben twee persoon aangehouden voor opruiing. Andere deelnemers aan de wandeling werden gewaarschuwd en vertrokken. Er zijn geen boetes uitgeschreven.