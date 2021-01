Al duizenden euro’s voor Jochen en Sorayda van Cross Jumps

BREDA - Kwam je voor de lockdown wel eens bij Cross Jumps? Dan ken je Jochen en Sorayda. Het stel runt samen al zes jaar het trampolinepark in de oude snoepfabriek de Faam en was iedere dag bij de trampolines te vinden. Maar nu de lockdown steeds langer duurt, krijgt het tweetal het financieel steeds zwaarder. Gelukkig biedt een doneeractie verlichting. Daarmee werd in enkele dagen tijd ruim 9000 euro opgehaald.

Wanneer Jochen Stevens praat over Cross Jumps, is de trots in zijn stem niet te missen. Al ruim zes jaar runt hij samen met zijn vriendin Sorayda het trampolinepark in de oude snoepfabriek aan de Liniestraat. Daarmee is Cross Jumps het langst bestaande trampolinepark van Nederland. “We weten ons echt heel goed te onderscheiden”, legt Jochen uit.

Populair

Trampolineparken zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten in Nederland. De grote hallen vol trampolines en obstakels zijn populair en trokken voor de coronacrisis begon grote hoeveelheden bezoekers. Toch heeft Cross Jumps altijd zijn eigen identiteit kunnen behouden, legt Jochen uit. “Iedereen die wel eens bij Cross Jumps is geweest weet dat de gezelligheid en veiligheid voorop staat. Wij richten ons niet op het massale springen, maar juist meer op het trainen en geven van lessen. Daarbij doen we ook veel voor specials kids”, aldus Jochen.

In het begin bestond Cross Jumps enkel uit een hal met een trampolineveld. Maar al snel kwamen daar verschillende uitbreidingen bij, zoals Cross Jumps Gymnastics. “Daarbij richten we ons op Freestyle Trampoline. Dat is echt een upcoming sport. Zo is bij ons het eerste Europese kampioenschap Freestyle trampoline geweest.” Ook kunnen enthousiaste springers freerun lessen volgen waarbij ze allerlei ‘tricks’ leren.

Problemen

Doordat Cross Jumps nu gedwongen gesloten is, nemen de financiële problemen voor Jochen en Sorayda toe. Cross Jumps heeft namelijk geen leden die vast contributie betalen, maar de lessen worden gegeven aan mensen die daar tienrittenkaarten voor kopen. En die worden nu niet verkocht. “We zitten natuurlijk samen in het bedrijf, en we hebben alles wat we hebben erin gestopt. Maar ondertussen zijn we wel al ruim vier maanden dicht. Zelf focus ik me nu heel erg op ons YouTubekanaal, en mijn vriendin heeft tijdelijk een andere baan aangenomen. Maar de vaste lasten lopen door, dus dat is gewoon heel lastig”, legt Jochen uit.

Het was één van hun vaste ‘klanten’ die Jochen en Sorayda wees op de mogelijkheid om een doneeractie te starten. “Daar hebben we wel lang over getwijfeld. Maar uiteindelijk besloten we dat we niks te verliezen hadden.” De actie werd al snel een onverwacht groot succes. De doneeractie ging 8 januari live, en amper drie dagen later staat de teller al op zo’n 9000 euro. “Dat hadden wij echt niet aan zien komen. We zijn er echt enorm blij mee. Allereerst natuurlijk vanwege de financiële steun. Maar ook emotioneel steunt dit ons echt enorm”, vertelt Jochen.

”We krijgen zulke lieve reacties van mensen. En er zijn zelfs kinderen die geldverdienacties of klusjes doen om geld voor ons op te halen. Dat raakt ons echt. We krijgen heel weinig steun van de overheid, en dat doet pijn. Dan voel je je in de steek gelaten. Het is geweldig om te zien dat al deze mensen ons níet laten vallen.”

Wil jij Cross Jumps steunen? Ga naar https://www.doneeractie.nl/help-cross-jumps-de-corona-door/-48663