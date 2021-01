Lockdown met drie weken verlengd, ook leerlingen moeten voortaan afstand houden

BREDA - Premier Rutte kwam vanavond tijdens de persconferentie niet met een verrassende boodschap: De harde lockdown wordt met drie weken verlengd tot 9 februari. Verder zullen ook leerlingen van het voortgezet onderwijs voortaan anderhalve meter afstand moeten houden.

Premier Rutte had vanavond geen goed nieuws. Het aantal coronabesmettingen neemt af, maar niet genoeg. Daardoor blijft de druk op de zorg en de ic’s te hoog. Zoals dan ook al werd verwacht, is het nodig om de harde lockdown met drie weken te verlengen tot 9 februari. Alleen voor het onderwijs op de basisschool komen versoepelingen mogelijk eerder. Er wordt momenteel namelijk onderzoek gedaan naar de Britse coronavariant. “De moeilijkheid is dat we momenteel nog niet weten of de Britse coronavariant besmettelijker is bij kinderen, en zo ja hoeveel besmettelijker dan”, legde Rutte uit. “Alleen als het verantwoord mogelijk is, zullen de basisscholen vervroegd al op 25 januari de deuren weer openen.”

Het voortgezet onderwijs blijft dus gesloten tot 9 februari. Daarbij komt dat leerlingen die nog wel lessen volgen, zoals bijvoorbeeld eindexamenleerlingen, voortaan anderhalve meter afstand moeten houden. Die maatregel wordt uit voorzorg genomen.

Steunpakket

Premier Rutte gaf aan dat ondernemers kunnen rekenen op extra steun. Juist nu door het vaccineren er ‘licht aan het einde van de tunnel’ is, is het volgens de premier extra belangrijk om bedrijven en ondernemers door de crisis heen te trekken.

Avondklok

Premier Rutte ging in de persconferentie ook in op de mogelijkheid om een avondklok in te voeren. De avondklok is volgens het OMT een middel om groepsvorming onder jongeren tegen te gaan, en om thuisbezoek (waar de meeste besmettingen plaatsvinden) tegen te houden. Het is volgens Rutte een advies om serieus te nemen, maar toch zet het kabinet de ingrijpende maatregel nog niet in. “Wij hebben het OMT gevaagd om in beeld te brengen wat de avondklok ons precies kan opleveren”, aldus de premier.

Premier Rutte en minister De Jonge noemden tijdens de persconferentie meerdere malen het vaccineren ‘het licht aan het einde van de tunnel’. Momenteel zijn er 45000 Nederlanders gevaccineerd, gaf De Jonge aan. Als alles volgens planning verloopt, moeten alle kwetsbare Nederlanders en de mensen die hen verzorgen nog voor de start van de lente gevaccineerd zijn.

Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn.