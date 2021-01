Weerbericht Breda: ‘Een flitswintertje, met zaterdag meerdere centimeters sneeuw’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 15 januari en de komende dagen.



Een rug van hoge luchtdruk, zich uitstrekkende van Spanje, via Frankrijk en onze omgeving naar Noorwegen zorgt voor rustig weer. De rug is echter boven Nederland gevuld met talrijke wolkenvelden. Daarin trekken lichte winterse buitjes zuidwaarts. Zaterdag komt in de loop van de dag vanuit het zuidwesten een sneeuwzone opzetten. De sneeuw zal spoedig gevolgd worden door dooi met regen.



Verwachting voor vrijdag

Het is grauw, grijs en kil buiten de deur. Veel verandering zal daar vandaag niet in komen. Er waait een zwakke noordenwind van gemiddeld 1 of 2 Beaufort. De zon krijgt geen of hooguit nauwelijks kans. Het is ook meestal droog, maar vanuit het noorden drijven lokale lichte winterse buitjes zuidwaarts. Misschien dat er heel lokaal zo’n buitje weet te overleven tot in de middag in Brabant. Een lokale witte stofbedekking is dan even niet uitgesloten. De maximumtemperaturen komen niet veel hoger uit dan 1 of 2 graden.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 16 januari

De meest interessante en spannendste dag op weergebied wordt wel de zaterdag. De nacht van vrijdag op zaterdag verloopt koud. Maar hoe koud, is afhankelijk van de wolkenvelden die er nu hangen. Blijven ze hangen dan schommelt de minimumtemperatuur tussen 0 en 1 graad. Kan het wat opklaren dan vriest het zo 2 of 3 graden. En dan overdag begint de dag nog met een zonnige knipoog. Vooral meer naar het oosten van Brabant. Gaandeweg de dag neemt de bewolking toe en komt vanuit het zuidwesten een sneeuwzone opzetten die eigenlijk de voorbode is van zachter weer. De timing van het doortocht van de sneeuwzone is nog niet helemaal honderd procent zeker, maar naar verwachting gaat het aan het begin van de middag sneeuwen in het westen van Brabant, halfweg de middag in het midden van Brabant en tegen de avond in het oosten van Brabant.

Het gaat zeker wel een paar uur sneeuwen waarbij in het midden van Brabant 4 tot 6 cm wordt verwacht, 3 tot 5 cm in het westen en 2 tot 4 cm in het oosten. De sneeuw zal het langst blijven liggen in het oosten en midden van Brabant waar de temperaturen tot zondagochtend nog dicht bij het vriespunt zitten. De wind die eerst zwak is, gaat in de loop van de dag matig uit het zuiden waaien, gemiddeld 3 tot 4 Beaufort. Dat maakt het voor het gevoel koud. In de avond draait de wind in de westelijke streken van Brabant naar het westen. Maximumtemperaturen van 1 of 2 graden in het westen, 0 tot 1 graad in het midden en 0 tot -1 graad in het oosten van Brabant. Een update over de doortocht van de sneeuwzone volgt zaterdagochtend.



Zondag 17 januari

Geniet van de sneeuw door foto’s te maken, in de sneeuw te wandelen of lekker met de kinderen in de sneeuw te spelen. Als het meezit is het zondagochtend vroeg nog tijdelijk wit, maar de zachtere lucht stroomt al snel Brabant in met uiteindelijk maximumtemperaturen oplopend tot 6 graden. Het is zondag meestal bewolkt en er kan plaatselijk een regenbuitje vallen. De wind waait matig met 3 of 4 Beaufort uit het westen. Toch zal het waterkoud aanvoelen.



Maandag 18 januari

En dan is de winter helemaal weg met maxima tot 8 graden. De zuidwestenwind is gemiddeld matig met 3 Beaufort. Het is wisselend bewolkt met soms zon en dan trekt er weer een partij zwaren wolken voorbij.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 15 januari 2021

Zon op: 08:39 uur

Zon onder: 17:01 uur

Daglengte: 08:22 uur

Sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag 32 minuten daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is begonnen.



Zo was het weer donderdag 14 januari 2021

Maximumtemperatuur: 4,5 graden

Minimumtemperatuur: 0,8 graden

Neerslag: 2,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 15 januari 2021 om 11:00 uur