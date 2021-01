Opa K’NEX wordt verrast met nieuwe reuzenrad en een cheque ter waarde van 10.000 euro

BREDA - Vanuit heel Nederland is steun gekomen voor Anton van der List. Opa K’NEX wordt vandaag verrast door Daan Jongen en presentatrice Sylvana. Zij overhandigen hem vanmiddag een gloednieuw reuzenrad van K’NEX en een cheque ter waarde van 10.000 euro.

Afgelopen zaterdag werd het reuzenrad van K’NEX dat Anton van der List had gemaakt, gestolen uit de hal van zijn flat in Breda. De zogenaamde ‘Opa K’NEX’ was in tranen door de diefstal, en ontroerde met zijn verhaal veel Nederlanders. Zo zetten twitteraar Daan Jongen een doneeractie op om geld in te zamelen voor de Bredanaar. Die doneeractie moest Jongen al binnen een dag stopzetten, omdat het streefbedrag van 2.500 euro al vier keer was bereikt. Ondertussen stak ook Dumpert-presentatrice Sylvana IJsselmuiden de Bredase opa een hart onder de riem. Zij riep haar volgers op om een K’NEX team samen te stellen om de opa te helpen met het bouwen van een nieuw reuzenrad.

Vandaag hebben Daan en Sylvana dan ook een mooie verrassing voor Anton. Samen gaan zij bij de Bredanaar langs, en overhandigen zij hem een nieuw K’NEX reuzenrad. Ook nag Daan een cheque ter waarde van de ingezamelde 10.000 euro overhandigen.