De Bredase Dylan(13) heeft zijn eigen militaire museum op zolder

BREDA - Duitse helmen, gasmaskers en uniformen uit de oorlog. Je vindt ze allemaal in de zolderkamer van de Bredase Dylan de Groot. De 13-jarige oorlogsliefhebber toverde de zolder waar hij woont om tot een heus militair museum. En dat is zo’n succes, dat hij er zelf bijna niet meer bij past.

Het Military Museum by Dylan. Dat is de officiële naam van het museum dat de 13-jarige Dylan heeft gemaakt op zijn slaapkamer. Het museum bestaat uit een grote collectie militaire spullen vanaf de Eerste Wereldoorlog tot nu.

Start van het museum

Dylan startte zijn museum afgelopen zomer. Dat begon toen hij meedeed aan Operation Bletchley. “Je loopt dan virtueel in de Tweede Wereldoorlog de 80 kilometer van Bletchley Park naar London, en krijgt ondertussen tien verschillende missies. Dat zijn dan een soort codes die je moet kraken.” Op de Facebookpagina van het evenement kunnen mensen hun ervaringen delen. “Daar hadden wij ook iets op geplaatst. En toen kreeg ik ineens een berichtje van een veteraan die mij wel Britse militaire spullen wilde toesturen.” Daar had Dylan natuurlijk wel oren naar, dus niet veel later kwam er een doos vol bijzondere spullen aan in Breda. En dat was de start van het Military Museum by Dylan.

Inmiddels heeft Dylan al van allerlei mensen spullen uit de oorlog gekregen. “Sommige mensen komen mijn Instagram-pagina of website tegen, en sturen me dan een berichtje dat ze ook wel wat op willen sturen voor in het museum. En soms koop ik zelf ook spullen die online worden aangeboden. Mijn favoriete voorwerp uit de collectie is nu een kapiteinspak.”

Bezoeken

Het museum bezoeken gaat wel een beetje lastig. Deels natuurlijk door corona, maar ook omdat bezoekers het hele huis door moeten lopen om bij Dylans zolderkamer te komen. Maar daarop heeft Dylan een creatieve oplossing gevonden: Het museum is online te bezoeken. Zo is er een uitgebreide rondleiding te vinden op Instagram, en heeft de 13-jarige zelfs een heuse speurtocht gemaakt. “Daar staan dan allerlei vragen in over het museum, die je kan beantwoorden door alles te bekijken op de site en op Instagram. Zo is één van de vragen bijvoorbeeld wat het grappigste voorwerp in het museum is”, legt Dylan uit. “Dat is een militaire onderbroek”, voegt hij er lachend aan toe.

Dylan heeft de speurtocht zowel in het Nederlands als in het Engels op zijn website staan. Op die manier kunnen ook mensen uit bijvoorbeeld Engeland de speurtocht doen. “Iemand die we kennen van Operation Bletchley heeft hem ook gedaan. Dat vind ik wel cool, zo is het museum echt een beetje internationaal.”





Toekomst

Dylan heeft grote dromen voor de toekomst van zijn museum. “Het liefste zou ik later een boerderij met een grote oprit kopen buiten Breda, en daar dan een heel museum van maken. Dan bouw ik bunker in de achtertuin, en zet ik een tank bij ingang”, vertelt hij enthousiast. Maar voor het zover is, zal Dylan eerst zijn huidige museum nog wat verder moeten perfectioneren. Want als hij niet uitkijkt, past hij straks zelf zijn eigen kamer niet meer binnen. “Ik wil me wat meer gaan specialiseren op spullen uit de Tweede Wereldoorlog, want anders heb ik straks wel érg veel spullen.”



Benieuwd geworden? Ga naar militarymuseum-bydylan.jouwweb.nl.