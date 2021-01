Forse werkzaamheden aan de A58: Twee weekenden lang afsluitingen

BREDA - Rijkswaterstaat voert de komende weekenden onderhoud uit aan de A58. De weg gaat daarom gedeeltelijk dicht tussen de knooppunten Princeville en De Stok. De werkzaamheden worden verspreid over twee weekenden. Eerst gaat de weg richting Breda dicht, daarna de weg richting Bergen op Zoom.

Komend weekend, vanaf vrijdag 22 januari 22.00 uur tot maandag 25 januari 05.00 uur, gaat de weg dicht tussen De Stok en afrit Zegge (22) in de richting van Breda. Het weekend daarna is de A58 tussen knooppunt Princeville en knooppunt De Stok in de richting van Bergen op Zoom afgesloten van vrijdag 29 januari 22.00 uur tot maandag 1 februari 05.00 uur.

Het eerste weekend betreft het een relatief klein deel dat dicht gaat, maar het tweede weekend is het de volledige A58 tussen Breda en Roosendaal. Ook alle tussengelegen op- en afritten zijn dan dicht. Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

De onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.