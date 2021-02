Fleur maakte van taarten bakken haar beroep: ‘Ik vind het leuk om echte kunstwerkjes te maken’

BREDA - Iedere zondagavond zitten ruim drie miljoen Nederlanders voor de televisie voor de nieuwste uitzending van Heel Holland Bakt. Al voor veel deelnemers van het bakprogramma was het een springplank om professioneel met het bakken aan de slag te gaan. De Bredase Fleur(36) deed twee keer mee met de voorrondes van het programma, maar kwam niet door de selectie. Al maakt haar dat achteraf gezien weinig uit. Want ook zonder Heel Holland Bakt lukte het haar om van haar hobby haar beroep te maken.

Fleur de Bont weet nog goed hoe het was om ‘auditie’ te doen voor Heel Holland Bakt. “Ik was in die tijd echt een amateurbakker. Bakken deed ik echt gewoon als hobby naast mijn werk als lerares op een basisschool. Maar het leek me wel super leuk om er meer mee te gaan doen. Daarvoor leek Heel Holland Bakt me een goede springplank”, legt ze uit. Daarom stond ze jaren geleden op een hete zomerdag in een lange rij, om haar cupcakes te laten proeven door Robèrt van Beckhoven. “Ik weet nog dat ik echt urenlang moest wachten. Maar het was uiteindelijk wel heel gaaf dat Robèrt mijn cupcakes proefde. En hij was ook echt positief!”

Al was dat helaas niet genoeg om ook door te gaan naar de tent. Al treurt Fleur daar zeker niet om. “Eigenlijk past het ook helemaal niet zo goed bij mij. Heel Holland Bakt is heel breed, met bijvoorbeeld ook brood en soezen. Mijn passie ligt echt bij taarten en cupcakes.”

Workshops

Het enthousiasme voor taarten bakken begon bij Fleur ruim tien jaar geleden. Overdag werkte ze op een basisschool als lerares, en ‘s avonds en in het weekend genoot ze ervan om de keuken in te gaan en te bakken. “Mijn gezin kon alle baksels die ik maakte moeilijk allemaal zelf opeten. Dus ik gaf vaak taarten weg aan vrienden of nam ze mee naar school voor mijn collega’s”, legt ze uit.

“Op een gegeven moment maakte ik een eenhoorntaart. Daar kreeg ik veel enthousiaste reacties op. Toen vroegen mensen me: Zou je die ook voor mij kunnen maken.” Zo begon het balletje te rollen en kreeg Fleur haar eerste klanten. “Als ik nu foto’s terug zie van die taart, snap ik niet dat het daar allemaal mee is begonnen. Ik vind hem totaal niet mooi, haha!”

Tekst gaat verder onder de foto



Yay Taart!

Winkel

Dat Fleur kritisch is op de oude eenhoorntaart is niet heel verrassend. Want in korte tijd is ze enorm professioneel geworden. Een belangrijke stap in dat proces was de opening van de fysieke winkel aan de Haagdijk: Yay! Taart. “Daarmee begon ik om verschillende redenen. Zo moest ik soms in het weekend wel zeven taarten maken in mijn eigen keuken, terwijl ik maar één koelkast en één oven heb thuis. Dat was eigenlijk geen doen. Bovendien merkte ik ook dat er animo was voor workshops. Amateurbakkers vroegen me dan bijvoorbeeld: ‘Kun je me niet leren hoe ik die botercrème zo strak krijg?’ Ik houd natuurlijk van lesgeven, dus het leek me heel leuk om daarmee aan de slag te gaan. In mijn pand aan de Haagdijk heb ik het allebei: Een grote keuken en een prachtige workshopruimte.”

Kunstwerkjes

Het favoriete deel van het maken van een taart is voor Fleur de afwerking. “Ik haal er enorm veel plezier uit om echt kunstwerkjes te maken van mijn taarten en cupcakes”, vertelt ze enthousiast. “De meeste taarten die ik in opdracht maak zijn voor verjaardagen bedoeld.” Ook maakt ze vaak bruidstaarten, maar dat is door corona nu wel een stuk minder. “Ik maak nu sowieso meer kleine taarten, aangezien er geen grote feesten zijn. Maar tegelijkertijd krijg ik wel véél kleine opdrachten. Mensen willen een verjaardag in coronatijd toch graag wat feestelijker maken. En daar zijn mijn taarten natuurlijk perfect voor!”