Afleiding voor kinderen in de gipskamer: Amphia ontvangt iPads, koptelefoons en VR-brillen

BREDA - De gipskamer van het Amphia Ziekenhuis heeft afgelopen donderdag iPads, koptelefoons en een Virtual Reality bril ontvangen. Deze digitale middelen moeten voor afleiding en minder angst zorgen bij kinderen. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door de Jack Rabbit Foundation.

Naast alle coronaperikelen vinden er ook nog leuke dingen plaats in het Amphia. Zo werden er afgelopen donderochtend iPads, koptelefoons en een Virtual Reality bril geschonken aan de gipskamer. Het is de bedoeling dat deze hulpmiddelen zorgen voor afleiding en minder angst bij kinderen tijdens hun bezoek aan de gipskamer. Via Vrienden van Amphia werd dit initiatief mede mogelijk gemaakt door de Jack Rabbit Foundation. “Amphia wil hen hier graag voor bedanken!”, aldus het ziekenhuis in hun bericht.

Naast dat de hulpmiddelen plezierig zijn, wordt er ook onderzoek gedaan naar het effect van deze digitale middelen op de angstscores en hartslag bij kinderen. Dit onderzoek werd in gang gezet door dr. Christiaan van Bergen, orthopedisch traumachirurg voor kinderen. Onder zijn begeleiding zal het onderzoek worden uitgevoerd door onderzoek-student Lisa van de Water en in samenwerking met traumachirurg dr. Pieter Boele.