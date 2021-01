De cirkel is rond voor Breda Maakt Mij Blij: Opnieuw een actie voor de tulpen van boer Jos

BREDA - De start van de coronacrisis betekende voor Bredanaars Thibaud van der Steen en Frank Haagen de start van Breda Maakt Mij Blij. Met het platform helpen ze al bijna een jaar ondernemers die met hun producten dreigen te blijven zitten, zoals flessen wijn of gladiolen. Maar het begon in 2020 allemaal met de tulpen van boer Jos. En die allereerste actie krijgt nu een vervolg.

Boer Jos is voor Thibaud van der Steen zeker geen onbekende. “Het is vorig jaar allemaal begonnen met zijn tulpen”, legt Thibaud uit. “Hij had ze nog net niet in de versnipperaar gegooid toen Frank en ik onze hulp aanboden. Door middel van een Tikkie verkochten wij bloemen en asperges op de hoek van de straat. En kijk waar we nu staan!” In dat jaar tijd is Breda Maakt Mij Blij uitgegroeid tot een bekend platform dat zich voor veel verschillende ondernemers heeft ingezet. Zo werden de 20.000 flessen wijn van de nonnen van Oosterhout gered, werden de gladiolen van boer Theo gered en werden er honderden kerstpakketten verkocht om het Bredase Nora Werkt te steunen. En na al die acties is de cirkel nu rond: Breda Maakt Mij Blij gaat zich opnieuw inzetten voor Boer Jos.

Tulpen

Boer Jos heeft een tulpenkwekerij, maar kan ze door alle strenge coronamaatregelen lastig verkopen. Hij heeft de temperatuur in de kassen al lager gezet, maar hij kan het oogsten van de tulpen niet oneindig uitstellen. Hij kan dus wel (weer) wat hulp gebruiken. Daarom slaat hij opnieuw de handen ineen met Breda Maakt Mij Blij. het verschil met vorig jaar? Dit jaar kun je heel gemakkelijk ook een bosje tulpen doneren aan het Bredase zorgpersoneel.

De optie om te doneren werd eerder ingezet, vertelt Thibaud: “Met onze reddingsactie voor de Vierdaagse-gladiolen van boer Theo was het ook mogelijk een bos te doneren aan de ouderen. Dat was een mega succes! We hebben meer dan 2.600 bossen uitgedeeld in diverse verzorgingstehuizen in en rondom Breda. Dat heeft ons doen besluiten om nog een keer de bloemetjes buiten te zetten, maar dan voor de zorgsector. Die hebben dat wel verdiend!” Het platform wordt hierbij geholpen door Stichting Betrokken Ondernemers Breda.

Bestellen

Je kan tulpen bestellen via www.bredamaaktmijblij.nl of de social media kanalen. De prijs voor drie keer tien stelen tulpen is 10 euro. Het ophaalmoment is op zaterdag 6 februari van 10:00 tot 13:00 uur bij Brouwerij Frontaal. Wil je een bos doneren aan de zorgmedewerkers? Dan kan je één bos bestellen voor 3 euro. De bloemen voor de zorg worden in één keer geleverd aan de zorgmedewerkers.