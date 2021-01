Koepelgevangenis omgetoverd tot studio: Talkshows, livestreams en meetings

BREDA - De voormalige koepelgevangenis wordt omgetoverd tot heuse studio. De studio is multifunctioneel en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals talkshows, kwartaalmeetings, televisieprogramma’s maar ook livestreams. De studio komt in het midden van de gevangenis onder het 40 meter hoge dak.

Stilzitten is niks voor het Bredaase Evenementenbureau FutureDome, daarom zijn ze begonnen met een nieuw project: ‘de KoepelStudio’. In samenwerking met First Impression, Oogenlust en VierHoog Breda hebben zij een studio in de iconische koepelgevangenis in Breda gerealiseerd.

“De evenementenbranche ligt al maanden stil door het coronavirus dat nog steeds razendsnel om zich heen grijpt. Dat vraagt om innovatieve ideeën en creatieve oplossingen”, aldus FutureDome. “Deze oplossing denken wij te vinden met ‘de Koepelstudio’.” First Impression heeft de afgelopen maanden al tal van studio’s gerealiseerd, maar nog nooit op zo’n bijzondere locatie als de Koepelgevangenis. De studio is ingericht met de meest moderne apparatuur waardoor een professionele show neergezet kan worden.



“Of je nu mensen wilt laten inbellen (via Zoom of Teams), de aanwezige online deelnemers in beeld wil brengen of live wil schakelen met andere locaties: alles is mogelijk”, zegt FutureDome. “De studio is multifunctioneel en kan voor talloze doeleinden ingezet worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan talkshows, kwartaalmeetings, televisieprogramma’s maar ook voor livestreams, paneldiscussies en productpresentaties is de locatie uitermate geschikt.”

De studio zal geplaatst worden in het midden van de koepelgevangenis onder het 40 meter hoge dak. De Koepelstudio is coronaproof en beschikbaar tot en met 14 maart.