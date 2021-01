Nieuw platform van gemeente moet internationals welkom heten

BREDA - Internationals kunnen vanaf nu terecht op een nieuw platform van de gemeente. Met dit platform wil Breda de internationale studenten en expats sneller wegwijs maken in de stad. “Dit platform is een mooie stap naar een gastvrije stad voor iedereen.”

In Breda wonen ongeveer 6000 expats en 2000 internationale studenten. “We vinden het belangrijk dat ook zij zich vanaf hun aankomst in onze stad welkom en thuis voelen in Breda”, aldus de gemeente. “Dat zij echt onderdeel uitmaken van de stad. Daarvoor is het belangrijk dat zij snel hun weg weten te vinden. Daarbij willen wij ze graag helpen.”



Vanaf gisteren kunnen alle internationals daarom terecht op het nieuwe platform www.bredainternationals.com. Hier kunnen zij allerlei praktische informatie vinden om sneller wegwijs te worden in Breda en om ervaringen te delen met andere internationals. “Een groen, grenzeloos en gastvrij Breda. Dat is waar we al jaren hard aanwerken”, aldus Wethouder Miriam Haagh. “Dit platform, waarop we praktische informatie, informatie over de geschiedenis van de stad, sport, cultuur en uitgaan in de Engelse taal aanbieden is een mooie stap naar een gastvrije stad voor iedereen.”

Breda organiseert al langer speciale activiteiten voor internationals zodat zij de stad kunnen leren kennen. Zo is eind 2019 in samenwerking met International School Breda en Holland Expat CenterSouth een Expat information desk geopend, worden rondwandelingen en bijeenkomsten georganiseerd en werd begin januari nog een speciale online Breda quiz georganiseerd.

De activiteiten worden bedacht en uitgevoerd door het platform Breda Internationals, een initiatief van BUAS, Avans, ISB, Holland Expat Center South en gemeente Breda. Studenten van BUAS en verschillende internationals hebben ook meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe platform en de welkomstvideo die hierop te zien is.