Bredase scholieren starten onderneming om eenzame ouderen te helpen

BREDA - Vier scholieren van het Onze Lieve Vrouwelyceum zijn samen een onderneming gestart: De Telefoonmentor. Jilles Bos, Chiel van Nes, Iris van Eekelen en Anne de Bie, allen 16 jaar oud, geven aan dat vooral ouderen steeds meer moeite hebben met het gebruiken van een mobiele telefoon. Dus wordt het voor hen steeds lastiger om contact met vrienden en familie te leggen en dat is, juist in deze corona-tijd, zo stellen de jonge ondernemers, ontzettend belangrijk.

“Wij merken dat zelf ook bij onze opa’s en oma’s, want die zitten allemaal eenzaam thuis. Die eenzaamheid willen wij tegengaan door hen te helpen hun mobiele telefoon beter te begrijpen en zo meer en gemakkelijker contact te hebben.” aldus Anne.

Ondernemersvaardigheden

Alle vier volgen ze het International Business College (IBC) op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Dit houdt in dat ze, naast hun bovenbouw havo, één dag in de week werken aan het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Waaronder dus het opstarten van je eigen bedrijf.

Chiel: “Het is niet makkelijk en er komt van alles bij kijken. En ondanks dat Corona een hoop dingen moeilijker maakt, ligger er ook kansen, zoals ons boekje”. Juist voor de kwetsbare doelgroep ouderen hebben ze een boekje uitgebracht waarin de belangrijkste apps van mobiele telefoons stap-voor-stap staan uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan apps om te bellen, FaceTimen en het gebruik van sociale media zoals Facebook, WhatsApp en Instagram. Kortom alle apps om met de buitenwereld in contact te blijven.

Doelstelling

De doelstelling is wat betreft Iris duidelijk: “De telefoon moet voor ouderen geen belemmering zijn om contact met anderen te hebben. Het zou mooi zijn als ouderen op elk moment contact op kunnen nemen met de mensen in hun omgeving”. Een nobel streven maar bij een bedrijf hoort natuurlijk ook geld verdienen en omdat fysieke verkooppunten nu allemaal gesloten zijn, is het voor de jonge ondernemers nog flink aanpakken om hun product aan de man te brengen. “We richten ons nu vooral op verkoop via social media. Zo zijn we via ‘De Telefoonmentor’ te vinden op alle bekende social media kanalen. Het is misschien niet ideaal maar als ondernemer moet je flexibel zijn.” Vind ook Jilles.

Mooi initiatief

Al met al een mooi initiatief van vier enthousiaste jonge mensen die in de bres springen voor ouderen en als telefoonmentor het verschil willen maken door hun eenzaamheid te bestrijden.

Als het aan Anne, Iris, Jilles en Chiel ligt dan gaat een boekje met simpele uitleg en instructies voor veel mensen het verschil maken.