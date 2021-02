Bredase winkeliers zien weinig voordelen van nieuwe afhaalfunctie

BREDA - Niet-essentiële winkels zijn al sinds half december gesloten, maar krijgen er vanaf 10 februari wel weer een mogelijkheid bij. Vanaf die datum is het toegestaan voor ondernemers om klanten hun bestellingen te laten afhalen. Maar op veel enthousiasme kan die ‘versoepeling’ niet rekenen. Zo is Eppo Kawaler van ondernemersvereniging Prinsenbeek erg kritisch op de regel dat er vier uur tussen de bestelling en het afhaalmoment moet zitten. “Daar snap ik de logica niet van.”

Vanaf 10 februari mogen winkels bestellingen laten afhalen. Dat is de ‘versoepeling’ die premier Rutte dinsdagavond bekend maakte tijdens de persconferentie. Maar die nieuwe afhaalfunctie gaat wel gepaard met strenge regels. Zo moet er minimaal vier uur zitten tussen het doen van de bestelling en het afhaalmoment en moet de klant een tijdslot krijgen. Ook mogen klanten hun bestelling niet ín de winkel afhalen. Het afhalen moet aan de deur gebeuren, en de klant moet alleen komen.



Logica

De Beekse juwelier en voorzitter van de ondernemersvereniging Eppo Kawaler heeft vooral moeite met de regel van de vier uur tussen bestelling en afhaalmoment. “Daar begrijp ik de logica gewoon echt niet van”, stelt hij. “Als iemand mij om 15.00 uur belt voor een product dat ik op voorraad heb. Dan kan ik dat als ondernemer toch binnen een kwartiertje hebben klaarliggen? Maar nu moet ik de klant vertellen dat hij het morgen pas op kan halen.” De vier uur tussen de bestelling en het afhaalmoment zijn ingesteld om funshoppen te voorkomen. Maar volgens Eppo is die gedachtegang veel te veel gebaseerd op de stedelijke gebieden. “Ik snap dat het nodig is om dat in de drukke winkelstraten in het centrum van Breda te voorkomen. Maar voor een dorp zijn deze regels echt niet logisch.”

Ook Gaston Creemers van Jean Berge en de ondernemersvereniging van de Haagdijk zet zijn vraagtekens bij de ‘versoepeling’. “Deze nieuwe regel haalt helemaal niks uit voor een ondernemer als ik. Bovendien ben ik als ondernemer liever bezig met het persoonlijk bezorgen van bestellingen, dan dat ik in mijn winkel moet zitten voor afhaal.” Hij vindt het sowieso niet verstandig dat mensen nu worden gestimuleerd om weer de straat op te gaan. “Laat ons gewoon gesloten blijven zodat de besmettingen écht naar beneden gaan. Dan kunnen we samen met de horeca weer open als het mooi weer is, en gaan we dan knallen.”

Omzet

Of de nieuwe ‘versoepeling’ de omzet gaat stimuleren, betwijfelen de ondernemers zeer. “Mijn winkel hangt momenteel sowieso nog vol met de wintercollectie, die ga ik nu niet ineens volop kunnen verkopen”, stelt Creemers. Ook Kawaler ziet het afhalen niet als redmiddel om de omzet ineens fors te kunnen verhogen. “Ik denk niet dat ik hierdoor extra omzet ga draaien. Momenteel blijft de concurrentie van de grote webwinkels gewoon heel groot. Ook al hebben we zelf ook een webwinkel, mensen neigen er online toch snel naar om bij een (inter)nationaal bedrijf te bestellen. Het besef hoe belangrijk het is om bij lokale winkeliers te kopen moet eigenlijk gewoon nog meer groeien. Daar zouden we nu het meeste aan hebben.”