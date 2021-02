Een druk leven en toch zelf groenten verbouwen? De Farmbot biedt uitkomst

BREDA - Curio en Avans Hogeschool gaan samenwerken op het gebied van gerobotiseerde stadslandbouw. Leerlingen gaan vanaf deze week werken met de zogeheten Farmbot. Deze robot is perfect in te zetten bij ‘stadslandbouw’, omdat de robot bijna al het werk uit je handen neemt. De twee scholen willen met dit programma gezonde en veilige voeding stimuleren.

De Farmbot is een robot die kan zaaien, de plantjes op het juiste moment water kan geven en onkruid kan herkennen en bestrijden. Een van de aandachtsgebieden in het programma is het stimuleren van gezonde en veilige voeding om zo te werken aan gezondheid en vitaliteit. “De robot is een toegankelijke, do it yourself-kit uit Amerika. Het doel van de robot is het mogelijk maken van stadsland- en tuinbouw waarbij je eigenlijk zelf niet zoveel hoeft te doen. Dus als je een druk leven hebt is deze robot ideaal. Je hoeft bijna niet meer om te kijken naar je moestuintje.” De Farmbot moet het makkelijker maken voor mensen om gezonder te leven. “Nu pakken mensen vaak groenten uit de supermarkt die overgevlogen zijn uit bijvoorbeeld Egypte. Ook worden ze vaak bespoten met veel chemische middelen en zitten de groenten verpakt in plastic. Dat heb je bij deze robot niet.”

De robot rijdt over een rails heen en voert dan opdrachten uit die jij wilt. “De banen kun je kort of lang maken. Dat is voor in de stad ideaal. Het is ook een open source, dus iedereen die het gebruikt kan mee denken over ontwikkelingen. Het bedrijf dat achter de robot zit is heel idealistisch in plaats van commercieel.”

Stimuleren stadslandbouw

Met het project willen Avans en Curio stadslandbouw stimuleren. Studenten gaan onderzoeken welke technologie er nog meer kan worden toegevoegd aan de robot. Zo wordt gekeken of de Farmbot tot nog meer handelingen in staat is en nog beter zijn werk kan doen. Ook zij gaan Bredanaars kennis laten maken met de mogelijkheden van de Farmbot. “Deze robot kan gemakkelijk ingezet worden in bijvoorbeeld gedeelde stads- en moestuintjes.”

Werkveld

Met dit programma hopen de scholen ook een betere aansluiting op het werkveld te creëren. “Bij veel stagebedrijven wordt al gebruik gemaakt van robots. Onze studenten leren daar nu bij ons nog weinig over. Met dit project hopen we de aansluiting op het bedrijfsleven beter te maken. Dat is fijner voor zowel de studenten als de bedrijven.”