De lucht kleurt paars boven Breda, en dat levert prachtige foto’s op

BREDA - Het was vanavond een bijzonder gezicht: Boven het westelijke deel van Breda en Prinsenbeek kleurde de lucht felpaars. En dat leverde veel mooie foto’s op!

Bredanaars hebben vanavond massaal foto’s gemaakt van de bijzondere lucht die vooral boven Prinsenbeek goed te zien was. Daar kleurde de lucht namelijk felpaars. Wij hebben een aantal van de mooiste foto’s voor je op een rij gezet.

Waarom is de lucht paars?

De reden dat de lucht boven Breda paars kleurt, vindt je net buiten de gemeentegrenzen. In Etten-Leur staan namelijk kassen waar agrariërs gebruik maken van moderne led-verlichting met een kleur. Door zowel rood als blauw licht te gebruiken wordt de groei van planten gestimuleerd. En dat zorgt in de lucht voor een paarse gloed.



