Ondanks vuurwerkverbod toch ruim 50.000 euro schade tijdens jaarwisseling in Breda

BREDA - De gemeente Breda heeft dit jaar ruim 50.000 euro moeten uitgeven aan herstelkosten na de jaarwisseling. De grootste kostenpost was het hoge aantal opgeblazen afvalbakken. Het herstellen van 86 afvalbakken kostte ruim 40.000 euro. De totale schade van 52.327 euro is fors lager dan vorige jaarwisseling. Toen ging het om 245.000 euro.

De kosten van de herstelwerkzaamheden na de jaarwisseling zijn bekend. Aan gemeentelijke eigendommen is voor in totaal ruim 50.000 euro schade toegebracht. Dat is fors lager dan in 2019-2020. Die jaarwisseling waren er grote ongeregeldheden in de Hoge Vucht. Daar werden toen vier mobiele camera’s vernield, wat al goed was voor een schadebedrag van 143.000 euro. In totaal kostte de jaarwisseling van 2019-2020 de gemeente 245.000 euro.

Vuurwerkverbod

Deze jaarwisseling was anders dan die van eerdere jaren omdat er een landelijk vuurwerkverbod was ingesteld. Wat dit jaar opviel, was dat het knallen eerder begon dan afgelopen jaren. “Eind oktober stond de teller al op 10 opgeblazen afvalbakken, terwijl in andere jaren in november de eerste schades geconstateerd worden”, laat wethouder Bos weten.

De grootste kostenpost deze jaarwisseling was het hoge aantal vernielde afvalbakken, namelijk 86. Toch is dat wel een daling ten opzichte van het jaar ervoor. Toen werden er 102 afvalbakken vernield.

Enkele kostenposten:

Afvalbakken (86): 43.602 euro

Speelvoorzieningen (4) 3550 euro

Verkeersborden (21): 2625 euro

Speelvelden (1): 500 euro.