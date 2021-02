Vuilniswagens blijven binnen: Hele week geen huis-aan-huis ophalen van afval

BREDA - Door de heftige weersomstandigheden met veel sneeuw, ijs en gladheid zal er de gehele week geen huis-aan-huis afval worden opgehaald in Breda. De routes worden ook niet ingehaald.

Bredanaars kunnen plastic afval en karton bij de eerstvolgende inzameling in zakken naast de container aanbieden. Ondergrondse containers, containers bij hoogbouw en wijkcontainers worden wel geleegd deze week. Alleen in de binnenstad wordt het afval wel huis-aan-huis opgehaald, omdat de wegen daar begaanbaar zijn.

Ook grofvuil wordt opgehaald, tenzij de locatie vanwege het weer slecht of niet bereikbaar is. De medewerkers van Afvalservice maken telefonisch een nieuwe afspraak wanneer de afspraak geannuleerd moet worden. Het Milieustation blijft open.

Begrip

Volgende week bekijkt de gemeente per dag of het veilig genoeg is om de werkzaamheden voor het ophalen van het afval te hervatten. We hopen op begrip van de mensen”, legt wethouder Daan Quaars uit. “De veiligheid van onze mensen bij Afvalservice staat natuurlijk voorop. Daarom ligt de prioriteit deze week bij de ondergrondse containers. Containers bij hoogbouw en wijkcontainers. In de binnenstad zijn de wegen begaanbaar gemaakt, zodat het afval in het centrum veilig opgehaald kan worden. We zetten alles op alles om, zodra het weer het toelaat, volgende week weer volledige service te verlenen.”