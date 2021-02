Brenda (26) uit Breda: ‘Dankzij maatschappelijk werk hebben we eindelijk de controle terug’

BREDA - Voor veel mensen is de drempel om hulp te zoeken bij financiële problemen hoog. Toch deed de 26-jarige Brenda uit Breda het. Zij was 27 weken zwanger toen er beslag werd gelegd op haar loon, auto en rekeningen. In de nieuwe campagne van het ministerie van VWS deelt zij haar persoonlijke verhaal.

Brenda (26) uit Breda kreeg hulp van maatschappelijk werkster Linda (38) bij het inzichtelijk maken van haar schulden. In de nieuwe campagne ‘Mamaliefde is..’ van het ministerie van VWS vertelt zij haar persoonlijke verhaal. “Toen mijn vriend Corné en ik elkaar leerden kennen hadden we het allebei financieel al vrij zwaar. Ik vanwege een restschuld na de verkoop van het huis waar ik met mijn ex woonde, hij doordat zijn eigen bedrijf niet goed liep tijdens de crisis. Ik ben heel gestructureerd en hield alles goed bij, maar op een gegeven moment was dat niet meer te doen. Het dieptepunt kwam toen ik 27 weken zwanger was van onze dochter, Constance. Er werd beslag gelegd op mijn loon, mijn auto en mijn rekeningen. Toen raakte ik het overzicht kwijt en ben ik hulp gaan zoeken bij maatschappelijk werk.”

In samenwerking met maatschappelijke werkster Linda hebben Corne en Brenda toen een plan opgesteld op basis van wat er binnenkomt en wat er maandelijks betaald moet worden. “Een bewindvoerder beheert nu het geld, wat mij veel rust geeft. Omdat Corné en ik allebei fulltime werken, lossen we elke maand een flink bedrag af. We hebben eindelijk de controle terug! Dankzij Linda is ook de schaamte om hulp van instanties als de Voedselbank aan te nemen een stuk minder geworden. Mensen zijn zo lief en behulpzaam. Dat iedereen zo voor ons klaarstaat, daar word ik nog steeds wel eens emotioneel van.”

Mamaliefde

Brenda deelt haar persoonlijk verhaal als onderdeel van de campagne Mamaliefde is.. Met die campagne wil het ministerie zich inzetten voor een kasrijke start voor ieder kind. Daarbij ligt de focus op de eerste 1000 dagen: Vanaf de conceptie tot het tweede levensjaar. “De eerste jaren bepalen voor een groot deel hoe iemand zich ontwikkelt. In deze periode hecht een kind zich aan zijn ouders en wordt de basis gelegd voor het zelfvertrouwen, het contact maken met andere mensen, het oplossen van problemen en zelfs voor het vinden van een baan of een geschikte partner”, aldus het ministerie.

Stress, onzekerheid en nare gebeurtenissen in de beginperiode kunnen grote impact hebben op de ontwikkeling van een kind. “Een kind dat van kleins af aan met spanningen te maken krijgt, kan daar de rest van zijn of haar leven last van hebben.” De doelgroep van de campagne bestaat voornamelijk uit ouders tussen de 18 en 40 jaar in een kwetsbare situatie en met zorgen over hun financiën, relatie of huisvesting. Het doel is deze problemen bespreekbaar te maken en angst of schaamte om met een zorgverlener te praten weg te nemen.