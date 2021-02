Na carnaval gaan Kiske en Mieske ‘gewoon’ weer in vlammen op

BREDA - Ze hangen al weer aan het stadhuis op de Grote Markt: Kiske en Mieske. De twee zijn dé symbolen van het Kielegatse carnaval. Traditioneel worden zij op dinsdagavond in brand gestoken. En dat is dit jaar niet anders. Maar dit jaar zijn het niet de grote poppen, maar een speciaal ontworpen kaars die in brand gaat. Stichting Kielegat roept alle Kielegatters op om de kaars aan te schaffen. “Zo sluiten we samen, maar op afstand, deze bijzondere carnaval toch ‘traditioneel’ af.”

Bij een alternatieve carnaval, hoort ook een alternatieve afsluiting. Toch probeert Stichting Kielegat bestaande rituelen zoveel mogelijk vast te houden binnen de geldende RIVM-maatregelen. Zo ontstond het idee om met alle Kielegatters gezamenlijk op dinsdagavond 16 februari tijdens ut Leste Avondmaol de Kiske & Miekse kaars aan te steken. Prins Arie zal dit live op SanseveriaTV (BredaNu) om 18.00 uur doen en hoopt dat vele carnavalsvierders hem volgen.

Ut Leste Avondmaol

Tijdens een afsluitende kookshow ontvangt SanseveriaTV naast Prins Arie, de Prinsen van Giegeldonk, Baviaonenland, Totdenringen en de Baron van het Ginneken. Samen blikken ze, tijdens dit live programma, terug op de afgelopen carnavalsdagen. Er wordt gekookt, en daar kunnen Kielegatters zelf ook aan mee doen. Ze kunnen voorafgaand aan de show hiervoor een speciaal boodschappenpakket op de webshop van Stichting Kielegat bestellen.

Aan het eind van de show, wanneer het nieuwe motto van 2022 bekend is gemaakt, de prins is ontmanteld en de sleutel weer is teruggegeven aan de burgermeester, zal de kaars opgebrand zijn.

De kaarsen zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in alle Bredase Albert Heijn-filialen en kosten 4,44 euro.



Kielegat