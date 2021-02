De natuurijsbaan van Breda gaat bijna open: ‘Het moet raar lopen als het vrijdag nog niet kan’

BREDA - Het is bijna zo ver: Vereniging IJsvermaak Breda kan de ijsbaan aan de Bouvignelaan binnenkort openen. “Het moet raar lopen, willen we niet vrijdag open kunnen”, vertelt voorzitter Henny Koenraads. De leden van de vereniging, en dat zijn er zo’n 7000, kunnen dan eindelijk hun hart ophalen op het natuurijs.

Momenteel is de ijsbaan van vereniging IJsvermaak nog niet toegankelijk. “We hebben zeven centimeter ijs nodig”, legt Henny Koenraads uit. “Op sommige plekken is het al zes centimeter, maar waar sneeuw ligt is het ijs pas vier centimeter dik.” Gelukkig is de weersvoorspelling goed. De komende twee nachten gaat het flink vriezen in Breda. De vereniging verwacht de baan dan vrijdag te kunnen openen.

Leden

Voor liefhebbers van schaatsen op natuurijs die géén lid zijn van de vereniging heeft Koenraads slecht nieuws. “Als we de baan kunnen openen, zal deze enkel toegankelijk zijn voor onze leden. Dat is nodig om te zorgen dat onze leden allemaal de kans krijgen om van het ijs te genieten. Maar ook omdat we in deze coronatijd de controle over de drukte willen kunnen behouden. Ook introducees zijn daarom niet welkom.” Normaal gesproken is de ijsbaan na vijf dagen opening ook toegankelijk voor niet-leden. Maar die regel vervalt dit jaar dus.

Dat niet-leden niet welkom zijn, zal voor sommige Bredanaars een domper zijn. Maar voor de bijna 7000 leden van de vereniging is het goed nieuws. Als de baan open gaat, zijn zij verzekerd van de mogelijkheid om een plekje te reserveren. “We gaan straks open van 10.00 uur tot 20.00 uur en gaan werken met tijdslots van twee uur”, legt Koenraads uit. In één zo’n tijdslot zijn 400 schaatsers welkom. Een fors aantal, geeft Koenraads toe. Maar de vereniging heeft dan ook een schaatsbaan van 4 hectare. “We weten zeker dat dit mogelijk is binnen de huidige maatregelen. Daarover hebben we nauw overlegd met medewerkers van de gemeente. We zullen zowel rond als op het ijs handhaven op het naleven van de coronaregels. Groepsvorming is bijvoorbeeld echt verboden.”

Knoop doorhakken

Of de baan vrijdag echt zal kunnen openen, hangt af van het weer van de komende nachten. “We gaan donderdagmiddag een knoop doorhakken over open gaan op vrijdag. Het moet raar lopen als de baan vrijdag niet open kan, maar je weet het natuurlijk nooit zeker. Anders zal het waarschijnlijk zaterdag worden.”