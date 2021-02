De enige dierentuin van Breda verkeert in zwaar weer

BREDA - De slangen, hagedissen en schildpadden van ‘Reptielenhuis De Aarde’ hebben de afgelopen maanden amper bezoekers gezien. Door alle maatregelen vanwege het coronavirus is de dierentuin van Oscar Maas op dit moment gesloten. Dit betekent geen inkomsten voor de dierentuin en de eigenaar kan het hoofd nog maar net boven water houden. Hulp uit een onverwachte hoek biedt hem echter weer hoop.

Het reptielenhuis de Aarde is bij binnenkomst een oase van rust. Waar normaal vele bezoekers, ouders en kinderen zouden rondlopen om de zeldzame dieren te bewonderen, is nu de ruimte leeg. Alleen de rustige kabbelende fontein van de krokodil is te horen. “Ik zie het toch liever anders”, vertelt Maas terwijl hij door zijn dierentuin loopt. Door de coronacrisis zijn de deuren van het reptielenhuis op dit moment gesloten en dat is niet voor de eerste keer.

“Bij iedere lockdown namen we onze verantwoordelijkheid en sloten wij onze deuren”, legt Maas uit. Doordat het reptielenhuis telkens weer open ging, maakte Maas net niet genoeg verlies om een tegemoetkoming van de overheid aan te vragen. Daarnaast staat zijn partner op de loonlijst van zijn eigen reptielenhuis, waardoor hij ook geen gebruik kan maken van de ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers’. “Al met al vallen wij telkens buiten de boot als het gaat om steunpakketten”, vertelt Maas.

Foto: Camiel Beekers

Dierentuin van Breda

Oscar bouwde samen met zijn vader Karel het reptielenhuis uit passie voor de dieren op. Al snel bemachtigden ze een dierentuinvergunning. “Daarmee zijn wij officieel de enige dierentuin in Breda.” Het reptielenhuis heeft een unieke educatieve functie, volgens Maas. “Wij willen dier en welzijn naar een hoger niveau tillen en we proberen op allerlei manieren hiervoor bewustzijn te creëren.” Dit doet het reptielenhuis bijvoorbeeld door uitleg te geven aan bezoekers over de beste behandeling van de natuur en dieren, via lesprogramma’s op scholen en schoolreisjes. Een dier moet namelijk stressvrij kunnen leven en dat is vaak niet het geval, volgens Maas. “Mensen kunnen daar nog veel over leren en ik vind het super leuk om dat te mogen doen. Je weet namelijk dat wanneer iedereen naar huis gaat ze beter voor hun eigen dieren gaan zorgen, daar haal ik voldoening uit.”

De sterk terugvallende inkomsten, brengt de dierentuin in gevaar. “Als het zo nog lang duurt, dan is alles wat we hebben opgebouwd weg”, vertelt Maas. Hij wil er dan ook alles aan doen om het niet zo ver te laten komen. “Ik heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar de dieren en mijn werknemers, zij zijn voor mij het belangrijkste.” Hij is daarom noodgedwongen begonnen met een tweede full time baan in de bouw, waarvan alle inkomsten direct naar het reptielenhuis gaan. “De prioriteit is nu om te blijven bestaan”, legt Maas uit.

Hulp

Gelukkig voor Oscar kwam er steun uit onverwachtse hoek. Iemand die zijn situatie kende tipte het verhaal van het reptielenhius namelijk aan Breda Maakt Mij Blij. Zij besloten hem te gaan helpen met het opstarten van een crowdfundingsactie. Er werd onder andere een professionele video om het verhaal van Oscar onder de aandacht te brengen. Het doel is om 50.000 euro in te zamelen. Maas is ontzettend dankbaar voor deze hulp. “Ik kom uit een wereld waar niets voor niets gedaan wordt. Het feit dat ze dit zo oppakken is echt geweldig.” Als dit lukt dan kan het bedrijf de aankomende maanden weer even ademhalen, vertelt Maas. “Zo kunnen we een plek blijven waar mensen leren over dier en welzijn.”

De actie steunen? Dat kan via www.whydonate.nl/fundraising/reptielenhuisdeaarde