Breda start weer met afval ophalen: Vanaf dinsdag container weer aan straat

BREDA - De gemeente Breda gaat het legen van de afvalcontainers weer opstarten. Vanwege de sneeuw werd het ophalen vorige week maandag stilgelegd.

Sinds afgelopen maandag lag het huis-aan-huis ophalen van afval in de wijken en dorpen van de gemeente Breda stil. Vanwege de hevige sneeuwval werden alleen de ondergrondse containers en de container in de binnenstad geleegd.

Ook vandaag wordt afval nog niet huis-aan-huis opgehaald. “Carnavalsmaandag is voor de gemeente een lokale feestdag, daarom start het ophalen dinsdag”, laat de gemeente weten. Morgen mogen de containers weer aan straat worden gezet. Omdat mensen nu meer afval zullen hebben dan normaal gesproken het geval is, is het toegestaan om extra karton en extra plastic naast de container in een zak of kartonnen doos aan te bieden. “Zo gaan we veilig en schoon de voorjaarsvakantie in”, aldus de gemeente.