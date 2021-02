Chapel concerten vanuit Ingenhousz Breda zijn ‘muzikale cadeautjes’ voor Breda

BREDA - De oude kapel van Ingenhousz Breda is omgetoverd tot een podium. Zaterdagmiddag 20 februari betreden diverse artiesten dat podium voor een muzikaal ‘cadeautje’ voor Breda. Het concert zal de eerste zijn van een reeks.





Het eerste concert van de reeks Chapel concerten wordt via een livestream uitgezonden en is gratis toegankelijk vooralle Bredanaars. Artiesten zoals de Bredase DJ DINA van Diest laat samen met Naomi Adriaansz zien en horen dat verschillende muziekstijlen uitstekend bij elkaar passen. Dit doen ze niet alleen maar ook samen met de jonge talenten van de Classic Young Masters, saxofonist Julian van der Linden en harpiste Inge van Grinsven.



Ook de jazz klanken van trompettist Teus Nobel & Trio zijn te horen. Teus is trompettist en is geen onbekende in de muziekwereld. Met zijn album Saudade heeft hij zelfs een Edison binnen weten te slepen. “We kunnen dus met recht zeggen dat het eerste Chapel concert meteen een topprogramma heeft”, vertelt de organisatie enthousiast.



Tijdens dit evenement is er ook aandacht voor beeldende kunst. Stichting KOP laat gedurende deze middag werken zien van hun jonge talenten. “Op deze manier maken we een mooie cross-over tussen de verschillende disciplines en worden nieuwe concepten gecreëerd. Evenals Classic Young Masters richt KOP zich op het ontwikkelen van veelbelovend talent, met als doel ze door te laten groeien als professional.”

Het concert is te zien via de site van Ingenhousz Breda en start om 14.00 uur.