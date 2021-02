Het enorme succes van Opgeruimd Breda: ‘Zien rapen, doet rapen’

BREDA - Mondkapjes, peuken, plastic zakken en blikjes. Het kost Peter van der List op een zonnige woensdagochtend weinig tijd om er een hele vuilniszak mee te vullen in de omgeving van het Dr. Struyckenplein. “En dat moet je bedenken dat ik hier gisteren ook al een vuilniszak heb gevuld. Dat is toch te gek voor woorden!” Samen met Gert van der Hart richtte Peter vorig jaar opgeruimd Breda op. Daarmee bieden zij Bredanaars een laagdrempelige manier om ook een steentje bij te dragen in de strijd tegen zwerfafval. En met veel succes. Al 400 Bredanaars meldden zich aan.

Het was maart 2020 toen Peter van der List op het idee kwam om zelf met een prikker en vuilniszak zijn straat schoon te gaan maken. “Ik zat op de bank, en zag buiten een ouder echtpaar met een vuilniszak en prikker lopen. Ik ben toen met hen in gesprek gegaan, en het motiveerde me enorm. Ik heb toen een prikker en ring aangevraagd bij de gemeente Breda en ben aan de slag gegaan”, vertelt hij enthousiast.

Nu, bijna een jaar later, is Peter samen met Gert van Hart de voorzitter van het succesvolle Opgeruimd Breda: Een burgerinitiatief waarbij ruim 400 Bredanaars zijn aangesloten die allemaal hun eigen straat of wijk schoon houden. “Het is echt geweldig om te zien hoe ver we zijn gekomen. Het sneeuwbaleffect is enorm. In januari vierden we nog de 300 aanmeldingen, en nu nog geen twee maanden later zijn er alweer 400 aanmeldingen. Dat geeft me echt enorm veel energie. Want uiteindelijk is het zo dat een straat die een rommeltje is, uitnodigt om er nog wat bij te gooien. Maar zie je mensen zwerfafval rapen? Dat motiveert ook anderen juist weer om de stad schoon te houden.”

Hoe werkt het?

Opgeruimd Breda werkt heel simpel. Wie bereid is om af en toe met een prikker en vuilniszak zijn eigen straat of wijk schoon te maken kan zich aanmelden bij Peter. Via opgeruimd Breda wordt je in contact gebracht met de gemeente, waarvan je een ring en prikker in bruikleen krijgt. Op een digitale kaart tekent Peter in welke straat jouw gebied is. Op die manier is goed inzichtelijk in welke wijken en straten en nog niet wordt opgeruimd, en wordt er voorkomen dat mensen per ongeluk allemaal in de zelfde straat aan de slag gaan. “Dat laagdrempelige was voor ons echt cruciaal”, legt Peter uit. “Je bent nergens toe verplicht, en kan gaan rapen wanneer je zelf goed uitkomt.”

De reacties op Opgeruimd Breda zijn enorm positief. Zowel vanuit de gemeente Breda, als vanuit de deelnemers zelf. “Zwerfafval rapen geeft je een goed gevoel. Want zeg nou eerlijk, het is toch fijn als je straat er netjes bij ligt?”, legt Peter uit. Ook krijgt hij regelmatig leuke reacties van mensen die hem aanspreken als hij aan het prikken is. “Van al die positiviteit krijg ik ontzettend veel energie!”

Wil je meedoen? Ga naar de Facebookpagina van opgeruimd Breda.

Oorzaken

Opgeruimd Breda is puur gericht op het motiveren van mensen om op laagdrempelige manier zwerfafval te ruimen in hun eigen straat of wijk. Maar ondertussen is Peter zelf ook erg actief in de aanpak van de oorzaken van zwerfafval. “Zo zou ik heel graag zien dat supermarkten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Waarom moet de McDonalds wel zelfs zijn terrein schoon houden, maar hoeft een supermarkt dat niet?” Ook vind hij voorlichting op scholen enorm belangrijk. “Uiteindelijk heeft het voorkomen van zwerfafval ook voor een groot deel te maken met de mindset van mensen. Het mag gewoon niet normaal zijn om iets op straat te gooien. Dat moet je van jongs af aan meekrijgen.”