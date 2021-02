Vrouw gaat door het lint na ongeval: Ze mishandelt slachtoffers en rijdt in op omstander

BREDA - Een 35-jarige vrouw is donderdag door het lint gegaan nadat ze betrokken was bij een aanrijding op de kruising van de Nieuwe Kadijk, Tilburgseweg en de Heerbaan. Ze wilde geen schadeformulieren invullen, en mishandelde de twee inzittenden van de auto die ze had geraakt. Ook reed ze in op een toegesnelde omstander.