Succesvolle testvoorstelling voor Guido Weijers: ‘Alsof er even geen Corona bestond’

BREDA - De Bredase cabaretier Guido Weijers hield zaterdag als eerst in Europa weer een theatershow voor meer dan 500 mensen. Het was onderdeel van grootschalig wetenschappelijk onderzoek van Fieldlab Evenementen. Eigenlijk zou Weijers in januari al zo’n evenement houden, maar dat werd afgelast.

Het was eindelijk zover voor Guido Weijers. Gisteren vond het testevenement, waar hij al maanden voor strijdt, plaats. Vijfhonderd mensen namen plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Niemand zat op 1,5 meter en het merendeel hoefde geen mondkapje op. Als eerste artiest in Europa mocht de Bredanaar onder deze omstandigheden het podium op. Het testevenement was onderdeel van grootschalig wetenschappelijk onderzoek van Fieldlab Evenementen.

De middag werd een groot succes. ““Het voelde een middag lang alsof er even geen Corona bestond. Dat merkte ik ook bij het publiek. Ik was compleet overweldigd door de staande ovatie aan het begin. Dat applaus hield niet op joh! Het geeft wel aan hoezeer mensen een avondje theater hebben gemist.” aldus Weijers op zijn Facebookpagina. ““Wat mij betreft kunnen we morgen alweer naar het oude normaal, maar voor de tijd dat we nog gebukt gaan onder de maatregelen, hoop ik dat theaters en de evenementenbranche met dit onderzoek snel meer mogelijkheden krijgen om weer open te kunnen.”

Bezoekers

Bezoekers konden niet zomaar de masterclass die Weijers gaf bijwonen. Geïnteresseerden moesten onder andere een app downloaden voor de tickets en getest worden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Eindhoven. “Het kost dus wel wat tijd en moeite, maar het is nu de enige mogelijkheid om met 500 mensen samen te zijn en zo snel mogelijk weer terug naar oude situaties terug te keren. Jij bent bij een historisch moment”, aldus Weijers eerder over de show.

Meten is weten

Het motto van de Bredase cabaretier is ‘meten is weten’. Hij pleit daarom al lange tijd voor het organiseren van testevenementen, waaruit meer informatie kan worden gehaald over hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. In mei publiceerde hij een open brief aan Mark Rutte en in juni 2020 bouwde hij een coronaproof theater. Ook had hij overleg met Minister van Engelshoven en Minister de Jonge. Daarnaast riep hij het kabinet, tijdens zijn Oudejaarsconference 2020, op tot meer onderzoek.

Eigenlijk zou Weijers in januari al zo’n testevenement houden, maar dat werd afgelast. Eind januari werd er dan toch groen licht gegeven voor de voorstelling van gisteren. “Ik ben kritisch op dit kabinet en de maatregelen, maar ik weiger om te klagen. Ik denk liever in oplossingen. Daarom werk ik nu ook mee aan dit experiment van Fieldlab.” aldus Weijers over het experiment.