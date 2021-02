Bredase politie heeft sleutels nieuwe politiebureau in ontvangst genomen

BREDA - Agenten van het basisteam Markdal hebben afgelopen week de sleutels gekregen van ‘hun’ nieuwe politiebureau. Over een aantal weken verhuist het team van het Chasséveld 3 naar de Claudius Prinsenlaan 12-14, hemelsbreed nog geen 200 meter verderop. Tot die tijd blijven Bredanaars welkom in het politiebureau aan het Chasséveld 3.

Het politieteam Markdal, verantwoordelijk voor de politiezorg in het oostelijk deel van de gemeente Breda en in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, hoopt begin april zijn intrek te nemen in een deel van het stadskantoor van de gemeente Breda aan de Claudius Prinsenlaan 12-14. Tot die tijd blijft het bureau aan het Chasséveld open.

De politie huurt aan de Claudius Prinsenlaan de begane grond en de eerste verdieping aan de singelzijde. Dit deel van het stadskantoor is de afgelopen maanden verbouwd tot politiebureau. De ingang voor het publiek komt aan de kant van het Chasséveld. Na de sleuteloverdracht volgt nu de inrichting van het pand.

Aan de service van het politieteam verandert niets. Bezoekers kunnen tijdens openingstijden het bureau binnenlopen om een vraag te stellen, een folder op te halen of een afspraak te maken met bijvoorbeeld de wijkagent. Ook kan er telefonisch contact worden opgenomen, via telefoonnummer 0900-8844.