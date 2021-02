Verouderd Erasmusplein gaat op de schop en wordt fors groener

BREDA - Het Erasmusplein gaat op de schop. Het verouderde plein krijgt een flinke opknapbeurt en wordt sterk vergroend. Ook wordt de Nieuwe Bogerd éénrichtingsverkeer en worden er drempels aangelegd om de snelheid van voorbijrijdend verkeer te verlagen.

Bewoners, ondernemers en winkeliers uit de Blauwe Kei vroegen in 2019 aan de gemeente om het Erasmusplein op te knappen. En dat is geen overbodige luxe. De inrichting van het plein dateert namelijk uit de jaren 50 en is hard aan een opknapbeurt toe.

Een werkgroep uit de wijk bedacht in 2019 verschillende mogelijkheden voor een herinrichting op basis van ideeën en wensen uit de buurt. Die plannen zijn in 2020 gepresenteerd aan wethouders Bos en Haagh. De gemeente heeft vervolgens opdracht verstrekt aan adviesbureau Plein Civiel uit Vught om deze scenario’s in goed overleg met de werkgroep uit te werken tot een definitief inrichtingsplan.

Vergroening

Het verharde Erasmusplein zal flink worden vergroend. Plantvakken, een gazon, vaste planten, grassen en extra bomen zorgen voor meer biodiversiteit en een ‘vriendelijkere’ uitstraling van het plein. Ook wordt er op het binnenplein een wadi aangelegd. Bij hevige regenbuien kan het water zo beter worden opgenomen in de grond. Ook komt er een natuurlijke speeltuin op het plein met een klimboom en stapstenen. Met de geplande vergroening van het plein past het Erasmusplein straks goed binnen het groene lint: een aaneengesloten groene verbindingszone door de wijk.

Bereikbaarheid

Ok de Viveslaan, Lange Bedde, Nieuwe Bogerd en Waardakker zijn meegenomen in het ontwerp. Zo worden er drempels aangelegd op de Viveslaan en Lange Bedde om de snelheid van het verkeer te verlagen. De voetpaden langs de Viveslaan en Waardakker, ter hoogte van de Nieuwe Bogerd, worden doorgetrokken. Het plein is hiermee beter bereikbaar en toegankelijk. Bovendien wordt de Nieuwe Bogerd éénrichtingsverkeer zodat het bevoorradingsverkeer en parkeerverkeer meer manouvreerruimte heeft.

Er komen in totaal 30 parkeerplaatsen op het plein, inclusief 1 invalidenparkeerplaats aan de Waardakker.

Wie het volledige ontwerp wil inzien en zijn mening wil geven kan dat doen op www.planbreda.nl Reageren op het ontwerp voor het Erasmusplein kan tot 15 maart.