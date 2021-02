Jethro Mashart tekent bij: Tot 2023 verbonden aan NAC

BREDA - De 20-jarige jeugdexponent Jethro Mashart heeft vandaag een krabbel gezet onder zijn nieuwe verbintenis. Het huidige contract van ‘Jetta’ zou aankomende zomer aflopen. Met deze nieuwe verbintenis ligt hij vast tot de zomer van 2023.

Mashart speelt al sinds de zomer van 2014 in het geel-zwart van NAC. Destijds kwam hij over van Spartaan ’20. Na vier en een half jaar jeugdopleiding, werd hij overgeheveld naar het eerste elftal van NAC. Op 24 november van 2018 maakte de jongeling zijn debuut. In de thuiswedstrijd tegen Ajax mocht hij voor het eerst zijn opwachting maken. Inmiddels heeft Jethro 34 wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij eenmaal wist te scoren en drie assists leverde.



Maurice Steijn is verheugd met het langer vastleggen van de linksback: “Jethro is een jonge en talentvolle linksback uit de eigen jeugdopleiding. Er zit nog heel veel rek in zijn spel. Hij krijgt dus de komende jaren de kans om zich door te ontwikkelen bij de club.”



Mashart ziet de verlenging van zijn contract vooral als een beloning voor zijn harde werk “Ik heb laten zien wat ik kan en ben dan ook erg blij dat de club met mij door wil”. Over zijn doelen is de linksback duidelijk: “Het belangrijkste is promoveren met NAC. Voor mezelf wil ik zo veel mogelijk speelminuten maken.”