Ikea Breda laat klanten niet shoppen in tijdslots: ‘Het is voor ons niet rendabel’

BREDA - Hoopte je na 3 maart eindelijk voor die nieuwe bank of keukentafel te kunnen gaan kijken bij de IKEA? Dat zit er helaas niet in. De Zweedse meubelgigant heeft besloten om winkelen op afspraak niet mogelijk te maken. Het zou niet rendabel zijn voor het 25.000 vierkante meters tellende filiaal in Breda.

“Het is goed nieuws voor retailers die dit willen aanbieden, maar voor ons is het geen optie en niet rendabel om winkelen op afspraak voor alle klanten mogelijk te maken”, legt een woordvoerder uit. “Onze focus blijft het verbeteren van de online-ervaring en de ‘Bestellen en Ophalen’ service.” Wel biedt IKEA klanten die gebruik maken van de digitale planservices de mogelijkheid om vanaf 3 maart, aanvullend op de digitale afspraak, naar de winkel te komen. Dat gebeurt dan op een specifiek tijdstip, onder begeleiding van een medewerker, met inachtneming van de maatregelen en een gezondheidscheck vooraf.

De meubelgigant hoopt hun deuren snel weer op een veilige en verantwoorde manier te openen. “We missen onze klanten. We blijven enorm uitkijken naar de tijd dat we de winkels weer volledig kunnen heropenen en alle klanten weer mogen ontvangen in onze winkels. We hebben vanaf de eerste golf laten zien dat we met de genomen maatregelen de winkels op een veilige en verantwoorde manier kunnen openen. Zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten.”

Winkelen op afspraak

Winkels mogen vanaf 3 maart open op afspraak. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte afgelopen dinsdag tijdens een persconferentie bekend. Een afspraak moet wel vier uur van te voren worden gemaakt. Per verdieping mogen winkels maximaal 2 klanten tegelijkertijd naar binnen laten, met een maximum van 6 bezoeken per uur. Dat betekent dat het meest korte tijdslot 10 minuten is.