Afvalcoaches gaan Bredanaars aanspreken om scheiden van afval te verbeteren

BREDA - Komende week starten drie afvalcoaches om Bredanaars te helpen bij het scheiden van afval. Zij motiveren en stimuleren mensen om afval te voorkomen en goed te scheiden en geven tips. Het doel is om het restafval verder terug te dringen en zo de stad steeds schoner en leefbaarder te maken.

De afvalcoaches kunnen in principe in heel Breda worden ingezet. Wijken en buurten waar het meest te winnen valt, krijgen prioriteit, zoals Fellenoord en Brabantpark. Als ze enkele maanden in een buurt of wijk zijn geweest, wordt gekeken in welke andere buurten zij aan de slag kunnen.

Breda wil in 2050 een stad zijn zonder afval. Daarom voert Breda al enkele jaren het programma ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG)’ om via betere afvalscheiding steeds minder restafval over te houden. De afvalcoaches helpen mensen zodat zijzelf hun afval goed gaan scheiden.

‘‘Ik ben heel trots op ál onze afvalmannen en -vrouwen die dagelijks onze stad schoonhouden”, vertelt Daan Quaars, wethouder Afvalservice. “We zien gelukkig dat er al heel veel mensen zijn die goed het afval scheiden. Toch gaat het op sommige plekken wel eens goed mis. En soms is er sprake van onwetendheid. De afvalcoaches zijn onze persoonlijk aanpak. Zij maken een praatje met mensen, leggen uit wat de bedoeling is en hoe het beter kan. Aanvullend communiceren we online met onze inwoners.”

De afvalcoaches starten vanaf 1 maart, tijdens de Nationale Week van de Afvalhelden. Een week waarin alle medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. Kinderen in Breda kunnen deze week hun helden in het zonnetje zetten door de kleurplaat van de website van de gemeente te downloaden, in te kleuren en voor het raam te hangen.