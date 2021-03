Voorstelling Guido Weijers goed verlopen: Geen coronabesmettingen

BREDA - Goed nieuws voor Guido Weijers en het publiek van het testevenement dat plaatsvond in het Beatrix theater in Utrecht. Vandaag is bekend gemaakt dat er geen besmettingen hebben plaatsgevonden bij het testevenement.

Bij de show in het Beatrix Theater in Utrecht waar 500 mensen, zonder 1,5 meter in de theaterzaal mochten plaatsnemen, hebben nul besmettingen plaatsgevonden. Dat heeft Fieldlab vandaag bekend gemaakt. “Dit is heerlijk nieuws en een fantastische bevestiging van wat wij zelf al hadden verwacht. De resultaten van het echte gedragsonderzoek van Fieldlab volgen later nog, maar intussen kan dit wel al bijdragen aan een snelle, tijdelijke oplossing voor de evenementenbranche en theaters”, laat Guido Weijers op zijn Facebookpagina weten.

De voorstelling van Guido Weijers was één van meerdere testevenementen. Zo werd er ook getest met publiek bij een voetbalwedstrijd en werd er een zakelijk congress gehouden.

Weijers

Guido Weijers is al lange tijd een groot voorstander van het testen van mogelijkheden om in coronatijd toch evenementen te organiseren. Zijn motto is ‘meten is weten’. Uit testevenementen kan volgens hem meer informatie kan worden gehaald over hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. In mei publiceerde hij een open brief aan Mark Rutte en in juni 2020 bouwde hij een coronaproof theater. Ook had hij overleg met Minister van Engelshoven en Minister de Jonge. Daarnaast riep hij het kabinet, tijdens zijn Oudejaarsconference 2020, op tot meer onderzoek.