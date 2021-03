Meisje vermist in de Haagse Beemden, Burgernetactie gestart

BREDA - De politie zoekt in de Haagse Beemden naar een vermist meisje. Er is een burgernetactie gestart. Wie het meisje ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.

De burgernetmelding werd vanochtend rond 9.45 uur verzonden. Het vermiste meisje wordt gezocht in de omgeving van de Schippersslagen in de Haagse Beemden.

Het meisje is ongeveer 135 cm lang, heeft gevlochten haar en is licht getint. Ze draagt zwarte laarzen en een gele jas. Het is niet bekend hou oud ze is.

Wie tips heeft wordt gevraagd 112 te bellen.