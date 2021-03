Het COC wil nog veel bereiken in Breda: ‘In lang niet alle wijken kun je hand in hand over straat’

BREDA - Hoe inclusief en accepterend is Breda nou eigenlijk? Volgens Michael Zant van het COC Breda-Tilburg is er in de gemeente winst te behalen. In het nieuwe jaarplan heeft het COC uiteen gezet hoe zij in 2021 acceptatie en inclusiviteit van LHBTIQ+ personen in Breda willen bevorderen.

In Breda moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Dat is wat Breda als regenbooggemeente uitdraagt. En op zich heeft Breda het ook best goed voor elkaar, geeft Michael Zant toe. “Maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn. We kunnen echt nog enorm grote stappen zetten als het aankomt op acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in Breda. Maar ook in de gemeenschap op zich, want ook daar vindt helaas uitsluiting e.d. onderling plaats.”

Veel mensen hebben al snel een oordeel klaar over mensen die ‘anders’ zijn dan zichzelf. “Dat merk ik echt overal”, stelt Zant. “Dat zou plaats moeten maken voor onbevooroordeelde nieuwsgierigheid.” Want met elkaar in gesprek gaan is volgens Zant dé manier om acceptatie te laten groeien. Niet al die gesprekken lopen even fijn. Michael is het wel gewend dat mensen soms heftig kunnen reageren op de LHBTIQ+-gemeenschap. “Ik trek me dat persoonlijk niet zo aan. Ik heb wel geleerd om dat soort reacties los te laten. En juist bij dat soort reacties is het belangrijk om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. Want alleen op die manier kun je verder komen.”

Zichtbaarheid

Dat Breda inclusiviteit belangrijk vindt, is ook in de openbare ruimte te zien. Zo heeft Breda in het park een regenboogbank en in de Nieuwe Veste een Blind Wall met als thema inclusiviteit. “Zulke dingen zijn enorm belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat mensen gaan praten over het onderwerp. Vooral de Blind Wall vind ik erg mooi, omdat deze breder is dan alleen LHBTIQ+.” Ook over de regenboogbank is hij enthousiast. “Hij is enorm zichtbaar. Dat is belangrijk. Al had ik het ergens ook wel mooi gevonden als hij in een andere wijk stond. Want niet in alle Bredase wijken kun je als LHBTIQ+ persoon zonder slag of stoot hand in hand over straat. Juist in die wijken is het belangrijk dat er een gesprek start. Daarom lobby ik voor stadsgesprekken met Bredase burgers. Al ben ik heel realistisch in het feit dat acceptatie van LHBTIQ+ personen in sommige wijken echt een inspanning van de lange adem is.”

Eén van de vier pijlers waar het COC in het jaarplan op inzet is voorlichting. Vrijwilligers gaan langs scholen en vertellen als ervaringsdeskundige hun verhaal. “Juist jongeren durven heel goed vragen te stellen. Van die nieuwsgierigheid kunnen sommige volwassenen nog veel leren.”

