Tijdelijke oplossing in zicht voor drukte bij milieustraat: Tweede station waarschijnlijk tóch open

BREDA - Er lijkt toch op korte termijn een tijdelijke oplossing te gaan komen voor de drukte bij de milieustraat. Er gaat een onderzoek gestart worden naar het tijdelijk openen van de tweede locatie. En daar moet al binnen twee weken duidelijkheid over komen.

In de gemeenteraad vond donderdag een debat plaats over de perikelen rondom de drukte bij de milieustraat. Veel partijen hadden de problematiek aangekaart, omdat Bredanaars tegenwoordig bijna standaard ruim een uur in de rij staat voor het milieustation bij het Spinveld. Het grote probleem daarbij is de beperkte capaciteit van de huidige milieustraat, waar door de coronamaatregelen veel minder auto’s op het terrein terecht kunnen dan voorheen. Daarbij is het ook zo dat veel mensen door het goede weer en het gebrek aan andere activiteiten hun huis opruimen en starten met verbouwingen. Daardoor is de druk op de milieustraat hoog.

De gemeenteraad heeft wethouder Daan Quaars (VVD) gisteren unaniem opgeroepen om snel werk te maken van het openen van een tweede milieustation en het invoeren van een reserveringssyteem. Daar moet binnen twee weken duidelijkheid over komen. “Goed dat de hele raad het erover eens is dat urenlang in de rij staan bij het milieustation of afvaldumpingen in de buurt onacceptabel zijn”, zegt SP-burgerraadslid Michel Verschuren. “Het liefst had ik gezien dat ook die 25 euro voor het ophalen van grofvuil zou sneuvelen, maar als ik zie dat én de openstelling van de tweede milieustraat én het reserveringssysteemeen een stuk dichterbij zijn gekomen, dan kan ik onmogelijk somberen. Hier zijn onze inwoners en de medewerkers van het milieustation echt mee geholpen.”