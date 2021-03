Breda nóg een sushitent rijker: dappere ondernemers openen zaak aan Chasséhof

BREDA - Goed nieuws voor de Bredase sushiliefhebber! Vanaf gisteren is er nóg meer keuze in de stad. De eigenaren van wereldrestaurant Chasséhof toverden hun zaak namelijk om tot sushitent. Het restaurant is vanaf gisteren open voor afhaal en bezorging, maar de eigenaren hopen ook snel gasten te kunnen ontvangen.

De eigenaren van wereldrestaurant Chasséhof slaan een nieuwe weg in. Het stel is de afgelopen weken druk bezig geweest met het verbouwen van de oude wok. De eigenaren, Chan en Li, willen de zaak toekomstproof maken. “Wij denken dat de wereldkeuken na corona niet meer zo goed werkt”, aldus de eigenaar. “Mensen willen niet meer met z’n allen door de zaak lopen om hun eten te halen. Ze willen meer veiligheid”, verklaart hij. “Dat willen wij ze bieden met ons nieuwe concept.”

Sinds gisteren zijn de deuren van het sushirestaurant, KINZAN, geopend voor afhaal. Ook biedt het restaurant bezorging aan. “We zitten nu in de opstartfase”, geeft de eigenaar aan. “We hopen heel snel onze deuren écht te kunnen openen voor gasten.” En misschien is die opening al redelijk dichtbij. “Als de terrassen op 31 maart echt open mogen, kunnen wij ook gasten verwelkomen. We hebben ongeveer vijf meter aan terras, waar in totaal zo’n vijftig personen plaats kunnen nemen.”

Concept

Het concept zit hetzelfde in elkaar zoals bij de meeste sushirestaurants. Je betaalt een vast bedrag en kunt daarvoor onbeperkt eten. Het eten wordt aan tafel gereserveerd. Naast het all you can eat-menu is er ook een bioscoopdeal. “Hiermee kunnen mensen een diner gemakkelijk combineren met een bioscoopbezoek.”

Het oude wereldrestaurant Chasséhof