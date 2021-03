Chassé Theater rolt de rode loper uit voor meer dan duizend leerlingen uit groep acht

BREDA - Voor het tweede achtereenvolgende jaar achtereen schiet het Chassé Theater Bredase scholen te hulp. Nu er helaas ook dit jaar nog beperkende maatregelen gelden is het voor vele scholen niet mogelijk de eindmusical op de eigen locatie uit te voeren. Het Chassé Theater biedt deze scholen haar podia aan. Vierentwintig scholen hebben zich aangemeld. Er zullen meer dan duizend groep achters op het Bredase podium staan.

In mei 2020 viel voor de meeste groep achters bijna de eindmusical in duigen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Door de anderhalvemeterregel die moest worden gehanteerd voor het publiek (de ouders en verzorgers), waren de ruimtes die de scholen voor de groep acht musical ter beschikking hadden te klein. Het Chassé Theater sprong hier direct op in en stelde haar podia kosteloos beschikbaar aan de klassen. Twaalf scholen maakten hiervan gebruik en twintig musicals werden uitgevoerd in het Bredase theater.

Nieuwe aanmeldingen

Ook dit jaar is het door de nog altijd geldende maatregelen voor vele scholen niet mogelijk de musical op de eigen locatie uit te voeren. Er dient voldoende afstand te worden gehouden tussen de ouders/verzorgers en de groepen kinderen moeten van elkaar gescheiden blijven. Door de vele zalen en kleedruimtes die het Chassé heeft, is het mogelijk deze maatregelen na te leven. Het theater zet daarom haar deuren opnieuw open voor de eindmusical van de basisscholen.

Scholen konden zich tot maandag 8 maart inschrijven. Zowel de grote als de middenzaal worden ter beschikking gesteld. Vierentwintig scholen hebben zich aangemeld. Dat betekent dat er bijna vijftig musicaluitvoeringen in het Chassé zullen plaatsvinden. Op dit moment worden alle uitvoeringen ingepland. Vanaf 8 juli kunnen de ouders en verzorgers van de schoolverlaters genieten van hun grote sterren op het podium.